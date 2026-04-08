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布蘭特原油開盤暴跌16%！跌破每桶92美元 伊朗說通行荷莫茲兩周可行

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在華盛頓白宮附近出現抗議美軍對伊朗動武的示威群眾。法新社
在華盛頓白宮附近出現抗議美軍對伊朗動武的示威群眾。法新社

國際油價今天（8日）開盤後暴跌，布蘭特原油價格暴跌至接近每桶90美元，此前美國與伊朗同意為期兩周的停火，預期將暫停美國與以色列的軍事行動，以換取伊朗重新開放荷莫茲海峽

布蘭特原油今天盤中一度重挫多達16.08%，跌破每桶92美元，報每桶91.70美元；西德州中質原油（WTI）一度狂瀉17%，創近六年來最大跌幅，之後在每桶約95美元附近交易。

美國總統川普表示，停火的前提是伊朗重新開放荷莫茲海峽，並將使協議得以「最終完成並正式生效」。

伊朗外交部長阿拉奇在社群平台 X 發文表示，伊朗接受巴基斯坦提出的停火方案，而且在未來兩周內，可透過與伊朗的武裝部隊協調，並「充分考量技術限制」的情況下，確保船隻安全通過荷莫茲海峽。

阿拉奇表示，如果針對伊朗的攻擊停止，伊朗也將停止防禦性軍事行動。

另據白宮官員表示，以色列也已同意停火。

川普稍早在Truth Social發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周。」他指出，暫緩攻擊的前提是「伊朗伊斯蘭共和國同意全面、立即且安全地開放荷莫茲海峽。」

美國 川普 以色列 荷莫茲海峽 原油 油價

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