捷克政府推動燃料限價措施 防油價劇烈波動

捷克財政部長基列羅娃（Alena Schillerová）今天宣布，將每天設定燃料最高價格。8日起捷克加油站的柴油最高價格為每公升49.59克朗（約新台幣74.98元），汽油最高為43.15克朗（約新台幣65.24元）。若加油站超過政府規定價格，可能面臨最高500萬克朗的罰款。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，目前捷克柴油平均價格每公升48.51克朗，最常見的95汽油為41.61克朗。政府限價的價格比目前捷克燃料均價高出1克朗以上。根據監測油價公司CCS的數據，柴油價格為4年多來最高，汽油則為近3年半來最高。

捷克政府上週決定限制燃料分銷商的利潤，同時批准降低柴油的消費稅。自8日起，柴油與汽油業者的利潤上限為每公升2.5克朗；柴油消費稅將下調2.35克朗，從9.95變成7.6克朗，汽油消費稅則維持在每公升12.84克朗。

另一項措施是每天設定燃料最高價格，但高級燃料不在此限。財政部表示，價格上限是根據能源公司Čepro、Orlen與MOL的批發價格指數、Platts市場報價、最大利潤以及稅負計算得出。

加油站經營者若違規，可能面臨最高500萬克朗罰款。基列羅娃表示，因應此措施，稅務機關已加強相關檢查人力。

基列羅娃也指出，位於主要高速公路之外的小型加油站，目前的價格與利潤通常低於政府設定的上限，因此不太可能因此提高價格。「若他們將利潤提高到每公升2.5克朗，許多駕駛人就不會去那裡加油，市場會自行調節。」

此外，她為政府僅降低柴油消費稅的決定辯護，理由是柴油約佔捷克燃料消費的75%，且廣泛用於物流運輸。

加油站業者表示會配合政府措施。例如捷克能源公司Orlen Unipetrol表示，將依計畫在旗下446座加油站調整價格，並確保燃料供應穩定。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）引述，分析師認為，此次價格上限設定較為溫和，對市場價格影響有限。只有少數加油站需要降價，主要集中在高速公路沿線。整體而言，這些措施較偏向抑制價格劇烈波動，而非大幅降低油價。

投資平台XTB分析師指出，這項措施對整體價格水準影響不大，但可能縮小不同加油站之間的價差。部分業者可能持續以低價競爭，另一些則可能接近價格上限。

捷克投資平台Portu分析師認為，這項措施將有助於穩定市場，不會造成燃料短缺風險。

報導指出，也有專家批評這是「行銷性措施」，短期效果有限，長期可能影響市場競爭並降低業者提供優惠價格的動機，整體效益值得商榷。