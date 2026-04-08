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油價開盤狂瀉17%！WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普同意把轟炸伊朗境內民用基礎設施的最後通牒時間延後兩周。路透
美國總統川普同意把轟炸伊朗境內民用基礎設施的最後通牒時間延後兩周。路透

國際油價今天（8日）開盤後一度狂瀉超過17%，西德州原油期貨跌破每桶95美元，原因是美國總統川普同意把轟炸伊朗境內民用基礎設施的最後通牒時間延後兩周，此時美伊雙方的談判正在進行中，逐步接近達成停火協議，該協議將促使伊朗重新開放荷莫茲海峽

西德州中級原油（WTI）逆轉周二上漲走勢，今天盤中一度重挫多達17%，跌至每桶93.23美元；布蘭特原油周二收在每桶約109美元，但開盤後勢必面臨猛烈跌勢。

川普表示，停火的前提是伊朗重新開放荷莫茲海峽，並將使停火協議得以「最終敲定並完成」。Axios引述白宮官員說法報導，美國的停火時間，將會是荷莫茲海峽重新開放之時。

川普在Truth Social發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周。」他指出，暫緩攻擊的前提是「伊朗伊斯蘭共和國同意全面、立即且安全地開放荷莫茲海峽。」

根據紐約時報引述三名伊朗官員說法報導，伊朗已經接受調停國巴基斯坦提出的停火兩周提案。與此同時，CNN指出，在談判進行期間，以色列已同意暫停轟炸伊朗。

荷莫茲海峽平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，但自伊朗戰爭爆發後，這條關鍵水道幾乎關閉，已擾亂能源市場。自2月底衝突爆發以來，西德州中級原油期貨價格仍累計上漲近50%。根據美國政府估計，4月期間，中東主要產油國每天超過900萬桶的石油產量因運輸受限而被迫停產。

西太平洋銀行商品研究主管雷尼（Robert Rennie）表示：「實體供應系統不會迅速恢復正常。重新啟動停產油井、重新調度人員與船隻，以及重建煉油廠庫存，都需要數月時間。」

川普原先把轟炸伊朗民用設施的最後通牒時間設定在美東時間周二晚間8點（台灣時間周三上午8時），在這關鍵期限前，美國與伊朗之間的軍事緊張局勢升高，川普對伊朗發出愈發強硬的威脅，其中包括一則貼文稱「今晚將有整個文明消亡」。美國官員表示，美軍稍早對伊朗重要石油設施所在地哈格島（Kharg Island）部分設施發動攻擊，這些地點與上月一輪攻擊的目標類似，但並未鎖定能源基礎設施。

美國副總統范斯稍早在布達佩斯表示，他有信心伊朗會及時做出回應，但也暗示可能採取一項軍事行動，其規模將超過美國與以色列迄今為止的任何行動。

中東 美國 伊朗戰爭 荷莫茲海峽 川普 油價

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