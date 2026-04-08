台積電ADR漲1% 較台北交易溢價18.8%

台積電ADR周二上漲1%，收在345.32美元，較台北交易溢價18.8%。

美股周二上演戲劇性逆轉，三大指數在交易最後一小時由黑翻紅，標普 500 指數和那斯達克綜合指數雙雙寫下連五日漲勢。市場情緒轉折的關鍵在於巴基斯坦總理夏巴茲證實中東停火談判正穩步推進，並公開敦促美國總統川普將原本定於周二晚間 8 點的最後期限延長兩周，同時請求伊朗重啟荷莫茲海峽作為善意回應。

儘管川普先前放話若德黑蘭不接受要求將「摧毀伊朗文明」，導致那指盤中一度跌逾 1%，但投資人押注川普可能重演過去一個月多次延後期限的做法。此外，伊朗官員傳出正「積極評估」巴基斯坦提議的消息，進一步安撫了恐慌情緒。

道瓊工業指數 下跌 85.42 點，跌幅0.2%，收 46,584.46 點。標普 500 指數上漲 5.02 點，漲幅0.1%，收 6,616.85 點。那斯達克綜合指數上漲 21.51 點，漲幅 0.1%，收在22,017.85 點。

費城半導體指數上漲1.1%，博通大漲6.2%，英特爾（Intel）大漲4.2%。博通受惠於和 Google 簽署長期協議，共同開發張量處理單元（TPU）。英特爾宣布加入馬斯克的 Terafab AI 晶片巨型晶圓廠計畫。

台灣加權股價指數周二大漲657.39點，漲幅2%，收在33,229.82點。台積電（2330）上漲2.8%收在1,860元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,208.87 +1.04 1,860.00 18.76

聯電 UMC US 59.55 +7.13 58.30 2.15

中華電信 CHT US 135.13 -0.31 134.00 0.84

日月光投控 ASX US 354.85 -1.60 352.00 0.81