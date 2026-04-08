美股驚險反彈 標普那指連五漲 巴基斯坦促川普延後最後通牒

美股周二上演戲劇性逆轉，三大指數在交易最後一小時由黑翻紅，標普 500 指數和那斯達克綜合指數雙雙寫下連五日漲勢。市場情緒轉折的關鍵在於巴基斯坦總理夏巴茲證實中東停火談判正穩步推進，並公開敦促美國總統川普將原本定於周二晚間 8 點的最後期限延長兩周，同時請求伊朗重啟荷莫茲海峽作為善意回應。

儘管川普先前放話若德黑蘭不接受要求將「摧毀伊朗文明」，導致那指盤中一度跌逾 1%，但投資人押注川普可能重演過去一個月多次延後期限的做法。此外，伊朗官員傳出正「積極評估」巴基斯坦提議的消息，進一步安撫了恐慌情緒。

道瓊工業指數 下跌 85.42 點，跌幅0.2%，收 46,584.46 點。標普 500 指數上漲 5.02 點，漲幅0.1%，收 6,616.85 點。那斯達克綜合指數上漲 21.51 點，漲幅 0.1%，收在22,017.85 點。

費城半導體指數上漲1.1%，博通大漲6.2%，英特爾（Intel）大漲4.2%。台積電ADR漲1%。AI 與晶片股領漲： 博通受惠於和 Google 簽署長期協議，共同開發張量處理單元（TPU）。英特爾宣布加入馬斯克的 Terafab AI 晶片巨型晶圓廠計畫。

美軍襲擊哈爾克島軍事目標但避開石油設施，加上外交調停訊號，油價自盤中高點回落。美國原油期貨（WTI） 小漲 0.5%，布蘭特原油則微跌 0.5%。

紐約聯準銀調查顯示，3 月短期通膨預期創一年來最大升幅，消費者擔憂戰爭將推高汽油和食品價格。聯準會（Fed）官員古斯比示警，油價飆升加上招聘低迷，恐引發停滯性通膨。2 月耐久材訂單降幅超出預期，顯示戰爭爆發前需求已露疲態。

目前戰事進入第六周，投資人正反覆校準川普「最後通牒」的真實性。財富管理公司 Keator Group 指出，儘管攻擊力度加大，但第三方管道的溝通仍在持續。本周公布的消費者價格指數（CPI）將是市場觀測戰爭對實體通膨影響程度的關鍵指標。

聯合健康集團（UNH） 飆漲 9.4%，帶動同業 Humana 和 CVS 走高，美國政府宣布調高 Medicare Advantage 醫保支付費用的增幅優於預期。

蘋果收跌 2.1%： 收盤跌幅收窄，但受折疊 iPhone 研發遭遇挫折、可能延後發貨的消息拖累，表現疲軟。

金佰利（KMB）大跌 4.1%： 加州配送中心發生大火，分析師警示此事件將為營運帶來不確定性和干擾。