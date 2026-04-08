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投資人期盼美國延長伊朗最後期限 美股多收高
美國總統川普對伊朗設下的最後通牒將至之際，白宮表示川普已知悉巴基斯坦所提美方延長大舉打擊伊朗最後期限2週的請求，投資人對這項提議抱持希望，美股今天多收高。
道瓊工業指數下跌85.42點或0.18%，收報46584.46點。
標普500指數微漲5.02點或0.08%，收在6616.85點。
那斯達克指數小幅上揚21.51點或0.10%，收22017.85點。
費城半導體指數挺升87.76點或1.11%，收8003.87點。
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