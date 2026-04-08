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中東戰事影響 馬達加斯加進入能源緊急狀態
馬達加斯加今天宣布全國進入能源緊急狀態，為期兩週。當局表示，中東戰爭導致燃料供應中斷，全國公共服務運作已受影響。
法新社報導，馬達加斯加是印度洋島國，燃料完全仰賴進口，其中大部分來自荷莫茲海峽（HormuzStrait）旁的阿曼。
馬達加斯加政府在聲明中表示，由於燃料供應中斷已影響日常生活、經濟與公共服務運作，內閣在特別會議上決定宣布進入緊急狀態。
聲明指出：「特別會議同意宣布全國進入能源緊急狀態，為期兩週。」
聲明並表示，這項措施是因應「與中東戰爭相關、導致全國能源供應失常的嚴重危機」。
馬達加斯加政府指出，緊急狀態將使當局「能採取特別與快速措施以恢復能源供應，確保公共服務持續運作」。
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