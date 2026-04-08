中東戰事影響 馬達加斯加進入能源緊急狀態

美股周二上演戲劇性逆轉，三大指數在交易最後一小時由黑翻紅，標普 500 指數和那斯達克綜合指數雙雙寫下連五日漲勢。市場情緒轉折的關鍵在於巴基斯坦總理夏巴茲證實中東停火談判正穩步推進，並公開敦促美國總統川普將原本定於周二晚間 8 點的最後期限延長兩周，同時請求伊朗重啟荷莫茲海峽作為善意回應。

2026-04-08 06:46