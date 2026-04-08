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川普對伊朗下達「最後通牒」西德州原油衝上117美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普對伊朗下達「最後通牒」，若不與美國達成協議，將摧毀「整個文明」，但伊朗堅不退讓。國際社會與金融市場惴惴不安，國際油價持續盤旋於每桶110美元之上，西德州更已突破117美元。

荷莫茲海峽運輸受阻，全球煉油廠搶購北美原油，不僅帶動美國西德州中級原油基準油價持續高於倫敦布蘭特原油，從美國德州、北達科他州到加拿大亞伯達省的油價也都普遍走高。

西德州中級原油5月期貨7日盤中一度大漲4%至每桶117.05美元，持續少見地高於布蘭特原油6月期貨的每桶111.80美元，反映西德州中級原油較早交割，投資人爭搶近期原油。西德州中級原油6月期貨7日盤中報每桶98.73美元。

不過，北美原油價格已全面上漲。數據顯示，在北達科他州巴肯油田生產、運往明尼蘇達州Clearbrook交割中心的原油價格，對西德州中級原油月均價的價差在6日轉為每桶溢價18美元，扭轉2月28日伊朗戰事爆發前每桶1.2美元折價態勢。

美國 倫敦 川普

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