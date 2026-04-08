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能源供應恐爆「黑色4月」 IEA警告各國短期應儘可能節能

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
國際能源總署署長畢羅警告，若荷莫茲海峽持續關閉，全球能源供應可能出現「黑色4月」。（路透）
國際能源總署署長畢羅警告，若荷莫茲海峽持續關閉，全球能源供應可能出現「黑色4月」。（路透）

美國情報圈評估伊朗短期內不太可能放鬆對荷莫茲海峽的封鎖力道之際，國際能源總署（IEA）署長畢羅警告，若荷莫茲海峽持續關閉，全球能源供應可能出現「黑色4月」。

法國保守派媒體「費加洛報」7日刊出專訪畢羅的內容，畢羅指出，當前的能源緊縮程度「遠比1973年、1979年與2022年三次加起來，都更為嚴重」。

他認為，各國短期應該「儘可能」審慎節約能源，並警告可能出現「黑色4月」，「若（荷莫茲）海峽果真整個4月都維持關閉，我們損失的原油及油品（數量）將是3月的兩倍」，該水道也是化肥的重要運輸通道。

路透報導，美國最近的情報警告，伊朗短期內不太可能開放荷莫茲海峽，因為該國對這條關鍵水道的掌控，是在面對美國時的唯一實質籌碼，「伊朗顯然已嘗到（掌控）這條海峽的權利和籌碼（甜頭），近期不會放棄」。這顯示美以意在削弱伊朗軍力的這場戰事，可能反而展現出德黑蘭威脅荷莫茲海峽的能力，強化了該國的影響力。

但畢羅也說，儘管伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，仍「有理由保持樂觀」，因為「全球能源體系結構將出現變革」，「這將花費多年，或許不是當前危機的解決方案，但能源的地緣政治版圖勢將徹底改變」。

他說，某些技術會比其他技術發展得更快，「再生能源就是如此，例如能夠非常快速安裝的太陽能和風力發電。我們很快就會大規模轉向再生能源，或許在未來幾個月內」。

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