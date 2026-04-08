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美伊戰爭效應 ECB升息最快4月底行動

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
愈來愈多歐洲央行（ECB）決策官員認為，如果伊朗戰爭持續下去，歐洲央行可能需要升息。（歐新社）
愈來愈多歐洲央行（ECB）決策官員認為，如果伊朗戰爭持續下去，歐洲央行可能需要升息。（歐新社）

愈來愈多歐洲央行（ECB）決策官員認為，如果伊朗戰爭持續下去，歐洲央行可能需要升息，且不排除最早本月底就採取行動；市場也更加篤定ECB今年將升息3碼。在此同時，最新數據顯示，歐元區民間部門3月的擴張力道減弱，降至九個月最低。

ECB比利時央行總裁溫希（Pierre Wunsch）在華爾街日報6日的播客節目表示，「我覺得比較穩當的說法是，如果這件事（中東戰爭）到6月還沒完，我們恐怕不得不調高利率，但我也不排除月底就升息的可能性」。ECB預定4月30日舉行政策會議。

溫希還說，如果這場危機持續下去，歐洲央行可能需要接連升息，以控制能源成本飆升帶來的間接影響。

同日歐洲央行另一名決策官員拉德夫對路透表示，伊朗戰爭對歐元區經濟造成的衝擊，可能比ECB上月所描述的「最可能情形」還要強烈，如果有物價壓力持續存在的跡象，歐洲央行必須準備好「迅速升息」，不過目前在尚未能斷定4月會議是否有足夠數據做決定。

上周法國央行總裁德加洛也說，伊朗戰爭正將歐元區經濟推向更接近央行的不利情境，這意味著下一步很可能是升息。目前市場預測，歐洲央行將升息三次共75個基點（3碼）；上周四（2日）市場預期的升息幅度是69個基點。　

7日公布的歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）終值，從2月的51.9降至50.7，儘管仍在代表擴張的50之上，也略高於50.5的初值，但已是去年6月以來最低，受中東戰爭的影響，輸入成本通膨升至三年多新高。

此外，4月Sentix投資人信心指數驟降16.1點，跌至負19.2點，是一年低點。

標普全球市場財智首席商業經濟學家威廉斯表示，歐元區經濟顯然已受到中東戰爭衝擊，今年稍早出現的增長跡象已蕩然無存。

伊朗 伊朗戰爭 華爾街日報

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