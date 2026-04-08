官方財政援助造成貨幣貶值、物價上漲 東南亞信評展望面臨調降

東南亞國家祭出補貼以減輕燃料價格飆漲衝擊，已導致財政負擔加重，使主權債評等面臨調降風險。這類為平息民怨而推出的財政援助，也可能反而創造貨幣貶值與物價上漲的惡性循環。

東南亞國家大多仰賴從中東進口石油，伊朗戰爭已帶動汽油價格大漲。由於大眾運輸基礎設施仍不完善，汽油價格勁揚對東南亞人日常生活影響很大。

這些國家已訴諸補貼來舒緩焦慮，菲律賓政府支付計程車和吉普尼（jeepney）司機5,000披索（83美元），印尼以補貼維持普通汽油價格在每公升1萬印尼盾（59美分）。越南正透過燃料價格穩定基金壓低汽油價格，總理范明正曾暗示計劃擴大該基金規模。

但這些政策直接使公共財政惡化。泰國石油燃料基金赤字截至3月底上升至420億泰銖（12.9億美元），正評估最多貸款200億泰銖來填補赤字。印尼經濟統籌部長艾朗嘉3月估計，每桶97美元的油價將使印尼財政赤字達國內生產毛額（GDP）的3.5%，高於法定上限。

財政紀律鬆散憂慮持續上升，促使穆迪和惠譽日前把印尼信評展望從「穩定」調降至「負向」。如果燃料補貼導致支出進一步激增，信評調降風險可能增加。

東南亞貨幣貶值也令人感到憂心，政府支出增加導致這些貨幣賣壓沉重。