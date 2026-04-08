三星上季營利大增7.5倍

南韓三星電子7日公布第1季初估財報，營業利益年增755%、創新高，營收更破天荒突破百兆韓元，凸顯儘管中東戰事帶給市場不確定性，記憶體晶片需求依然強勁。分析師預期，由於記憶體晶片預料將繼續上漲，三星獲利可望旺至年底。

三星上季營業利益年增七倍，達57.2兆韓元（380億美元），甚至超越去年全年43.6兆韓元，上季營收年增68.1%至133兆韓元，單季營收首度超越100兆韓元，營業利益率達43%，均優於預期。

三星預定30日公布完整季報，包括淨利與各部門業績表現。但分析師認為，半導體部門將貢獻多數獲利，包含半導體事業的裝置解決方案（DS）部門上季營業利益預料年增兩倍多，達50兆韓元，預示高頻寬記憶體（HBM）和其他記憶體晶片需求強勁，伊朗戰事仍未對晶片生產與價格造成重大影響。

里昂證券（CLSA）南韓研究主管拉納（Sanjeev Rana）表示，三星這波成長幾乎完全由記憶體業務帶動，且無論是HBM、還是傳統DRAM，供貨都「非常吃緊」。花旗集團已估算，上季全球DRAM平均售價季比暴漲64%，TrendForce預估，本季DRAM晶片合約價格將上漲50%以上。

彭博資訊分析師指出，三星上季的DRAM營業利益率可能觸及80%，且隨著DRAM價格續揚，本季營業利益率有望再上衝。KB證券公司指出，全球資料中心營運商吸納了三星六成的DRAM和NAND產品出貨量，AI基建投資擴張正帶動記憶體需求。

相較下，三星旗下涵蓋行動與電視事業的裝置體驗（DX）部門，則面臨生產成本升高等負擔，行動事業上季營業利益預料將年減53.4%至約2兆韓元。