豐田日本銷售 穩居一哥

日本上季電動車銷售量創單季歷來新高，其中豐田汽車受惠於政府的採購補助，成為該季銷售霸主，表現遠超陸企比亞迪。

日本今年第1季電動車總銷量為26,959輛，較去年同期跳增80%。這個數字寫歷來第1季之最，同時是2023年第3季來季度銷量首度突破2萬輛，而且電動車在整體小客車的銷售比重，第一次突破2.5%。

豐田成績居冠，售出7,241輛，年增33倍之多。日本修改電動車補助是一大助力。當局為遵守日美關稅協定，1月減少燃料電池車的補助，並把電動車的補助上限提高40萬日圓。

豐田BZ4X電動車的建議零售價為480萬日圓，而當局加碼後補助增至130萬日圓，實際購買價形同降至350萬日圓。

然而，比亞迪的補助未增、在35萬到45萬日圓之間，與豐田的差距拉大到95萬日圓。比亞迪上季銷售年增16%，但與去年第4季相比，下滑16%。比亞迪日本總裁東福寺厚樹表示：「對比亞迪來說，這個環境相當艱困，客戶補助差異巨大。」

本月起電動車補助差距，將進一步擴大，車廠若使用日本製電池可獲獎助，但比亞迪自行生產電池，最高補助將從45萬日圓降至15萬日圓，補貼額在所有電動車廠中敬陪末座。這表示比亞迪與豐田的補助差距，將提高至115萬日圓。

許多電動車製造商難以取得日製電池，補助將下滑，如BMW iX3的補助縮水17萬日圓，福斯ID.4也減少30萬日圓。反之，特斯拉向日企Panasonic採購部分電池，補助可望維持在相同水準。