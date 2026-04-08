美二手電動車 買氣飆

美國今年第1季二手電動車銷量大增，新車卻乏人問津。二手電動車買氣受到新冠疫情後電動車銷售熱潮期間購買的車輛、大量回流市場所帶動，也在汽油價格大漲之際，為潛在買家提供紓解衝擊的選擇。

Cox Automotive估計，美國上季二手電動車銷量比去年同期增長12%，也比前一季增加17%。相較下，在川普政府去年取消7,500美元電動車消費稅抵減措施後，新電動車同期銷量估計年減28%。

整體中古車市場也相當火熱，根據Cox的曼海姆二手車價值指數（Manheim），3月中古車的批發價也升到2023年夏季以來最高，而中古車的待售天數降至40天以下，是今年的最低點，且低於去年同期水準。

分析師將這波二手電動車銷售成長，歸因於供給大增。數十萬輛在2020年代初以租賃方式購買的平價二手電動車，隨租約到期陸續回流市場。信用評分業者Experian指出，今年底電動車將占所有租約期滿車輛的15%，高於第1季的7.7%。

Cox數據顯示，供給過剩有助於使二手電動車均價，在截至今年2月的一年間下跌8.5%，其與二手燃油車的平均價差，也由4,923美元縮小至1,334美元。Cox產業洞察總監史崔提說，「電動車價格出現明顯重置」。

巴克萊（Barclays）分析師李維指出，拜登政府在2022年推出7,500美元補貼措施後，以租賃方式購買全新電動車，月付額甚至低於價格更便宜的燃油車款。他指出，去年6月，起售價為44,600美元的雪佛蘭Blazer EV，平均月付額為515美元，該車款燃油版的起售價為35,600美元，平均月付額卻達586美元。

根據汽車網站Edmunds，這些租賃優惠推動一波電動車購買潮，在2021至2022年間，電動車在美國整體車市占比倍增至5.2%，2024年更升至7.7%，但在今年回落至6.5%左右。

這些優惠也助長由電動車市場龍頭特斯拉、以捍衛市占為由所主導的激烈價格戰。此舉帶動了電動車銷量，卻也壓低了二手電動車的價值。Edmunds洞察主管考德威爾說，大幅折價的二手車款流入市場，有望成為開啟電動車持有的門戶。

在此同時，美國汽油均價上周突破每加侖4美元，是2022年來首見，新車平均購買價格也接近紀錄高點。不過，分析師表示，目前仍難判斷高油價是否會轉化成新電動車銷量的顯著成長，此外，主流消費者仍對電動車的長途行駛能力存疑。