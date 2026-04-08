IMF看衰經濟！將下修全球成長、調高通膨

國際貨幣基金（ＩＭＦ）預計下周發布全球經濟展望預測，路透六日報導，ＩＭＦ總裁喬治艾娃表示，即便中東衝突迅速結束，ＩＭＦ仍將下修全球經濟成長預測，並且上調通膨預測。

ＩＭＦ最新的「世界經濟展望」（ＷＥＯ）預定十四日發表，屆時將會公布一系列情境預測。喬治艾娃指出，若非戰爭，ＩＭＦ原本預期今年全球經濟成長可望微幅上修至百分之三點三，明年為百分之三點二，因為各國經濟正持續從疫情中復甦，「如今，所有情況都指向物價會上漲、經濟成長會減緩」。

喬治艾娃說，戰爭導致全球石油供應減少百分之十三，影響層面從石油和天然氣運輸業，到氦氣和化肥等相關供應鏈。即使戰事迅速結束，並且復甦狀況良好，ＩＭＦ仍會對全球經濟成長預測「適度小幅」下修；對通膨的預測也會上修。若戰爭延長，對通膨和經濟成長的衝擊將更嚴重。

此外，法國保守派媒體「費加洛報」（Le Figaro）七日刊出專訪國際能源總署（ＩＥＡ）署長比羅爾的內容，他指出，當前的能源緊縮程度「遠比一九七三年、一九七九年與二○二二年三次加起來，都更為嚴重」。

比羅爾說，各國短期應該「儘可能」審慎節約能源，警告可能出現「黑色四月」，「若（荷莫茲）海峽果真整個四月都維持關閉，我們損失的原油及石油產品（數量）將是三月的兩倍」，且該水道也是化肥的重要運輸通道。

路透報導，美國最近的情報報告警告，伊朗短期不太可能開放荷莫茲海峽，因為伊朗對這條關鍵水道的掌控，是在面對美國時的唯一實質籌碼，「伊朗顯然已嘗到（掌控）這條海峽的權利和籌碼（甜頭），近期將不會放棄」。

但比羅爾也說，儘管伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，仍「有理由保持樂觀」，因為「全球能源體系結構將出現變革」，「這將花費多年，將不是當前危機的解決方案，但能源的地緣政治版圖將徹底改變」。

對於這場戰爭的影響，喬治艾娃表示，缺乏能源儲備的貧弱國家將受到最大衝擊，許多國家幾乎沒有財政空間來協助民眾，應對戰爭所帶來的物價飆漲。部分國家已向ＩＭＦ尋求資金協助，但她未具體說明。

路透報導，ＩＭＦ可能會對部分現有貸款計畫予以加碼，以滿足各國的需求。ＩＭＦ會員國中，有百分之八十五都是能源進口國。