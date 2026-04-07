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油價飆高 巴黎叫車平台司機嘆「載愈遠虧愈多」

中央社／ 巴黎7日專電

為因應油價飆高問題，法國政府正針對特定產業研擬新的援助措施，但不採取凍漲行動。一名叫車平台Bolt司機說，油價太高，他現在只願意載短程客人，因為路程愈遠愈不划算。

負責能源事務的經濟部權理部長兼政府發言人布勒容（Maud Bregeon）今天在法國媒體RMC/BFM-TV節目中說，復活節連假過後，約18%的加油站出現至少一種燃油短缺，供應困難源於物流運輸問題。

她說，出現供油困難的加油站之中，超過8成隸屬於道達爾能源（TotalEnergies），這些加油站設定油價上限，導致需求增加。

法國石油產業聯盟（UFIP）主席甘特瓦（OlivierGantois）稍早在RTL電台節目中表示，復活節連假期間，多數油罐車不營運，造成今早約1/4的加油站出現至少一種燃油短缺，今天會陸續補貨，一時短缺「純粹是物流問題」，並非庫存不足。

美國與以色列今年2月底聯手攻擊伊朗，伊朗隨後反擊，並控制能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），引發油價上漲。

法國政府3月提出針對特定產業的援助措施，受惠者包括公路運輸、農業和漁業，但業界人士認為補貼不足，運輸業者一度在部分地區發起示威行動。

叫車平台Bolt司機阿里（Ali）主要在巴黎第16區載客，開的是油電混合車。他告訴中央社記者：「我們很不好過，本來就賺不多，如今根本沒賺，甚至是載愈遠虧愈多，我現在只載短程。」

阿里舉例，他剛拒絕一則叫車需求，客人想從巴黎西部的第16區前往東郊的凡仙森林公園（Bois deVincennes），如果接單，車程約40分鐘，但他只能賺到12、13歐元（約新台幣443元到480元），相當於法國2026年基本時薪，約12歐元，對他來說並不划算。

法新社根據加油站向政府回報的價格估算，法國昨天的柴油平均售價為每公升2.315歐元，SP95-E10汽油為2.015歐元。

法國政府稍晚將召集各大工會代表及主管經濟、勞動和能源事務的官員研擬因應方案。世界報（LeMonde）報導，法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）打算要求將油價上限定在1.7歐元。

布勒容說，政府規劃為一些最受影響的產業推出新的援助計畫，例如護理人員、家庭看護和部分仍陷於困境的農人，但無法採取惠及所有人的措施，也排除凍漲油價。

經濟部 Bolt 法國

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