布局非洲 台商阮耀鋒：推動史瓦帝尼產業園區

外交部協助推動史瓦帝尼台灣產業創新園區（Taiwan IndustryInnovation Park, TIIP），台商阮耀鋒接受中央社專訪時表示，結合投資誘因與產業合作，園區已逐步成為在非洲深化科技與產業布局的重要據點。

阮耀鋒接受中央社專訪時表示，他受邀參與能源與產業整體發展規劃，並協助推動相關國際布局。因外交部正籌劃於本月22日率團前往史瓦帝尼，同時參加史瓦帝尼國王生日慶典，業界持續關注雙方政府後續政策與配套措施相關進展。

曾與宏碁創辦人施振榮在永續能源戰略上合作的能源顧問阮耀鋒說，在台灣政府「榮邦計畫」架構下，整合能源與科技產業優勢，拓展海外市場，同時促進政府與企業之間的合作，推動產業由專案導入逐步邁向在地化發展；台灣產業創新園區不僅是投資與製造據點，也結合技術輸出與人才培育，有助於建立具規模的產業合作模式。

他說，隨著全球能源轉型與基礎建設需求增加，台灣具備技術與產業整合優勢，在非洲等新興市場具有發展空間。

阮耀鋒曾為台灣第一屆外交替代役男，早年派駐馬拉威參與醫療與技術合作，相關經驗使他體認到基礎建設與技術能力的重要性，並逐步轉向能源與產業整合領域發展。他回憶，在馬拉威醫院曾遇到手術中途停電的情況，促使他投入太陽能與電力系統相關工作，並進一步思考如何透過技術導入改善在地發展條件。

他提到，早期在南非參與醫療相關計畫時，曾與日本技術團隊合作，觀察不同國際合作模式在當地執行的差異，相關經驗也影響其後續在非洲推動技術與產業整合的方向。

阮耀鋒長期與南非政商界有良好互動，最高層級曾達南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。他指出，南非在能源與產業轉型方面仍具需求，台灣在相關領域具備合作潛力。當地市場具有人口年輕與成長潛力等特點，發展空間仍大。在政策推動方面，台灣外交部近年透過「榮邦計畫」提出八大旗艦項目，其中能源與永續發展為重要方向之一。

他認為，非洲國家在電力、教育與醫療等領域需求明確，若結合科技與產業優勢，有助於深化雙方合作。史瓦帝尼具備進入南部非洲市場的區位優勢，加上勞動力條件與區域貿易體系，使其成為具潛力的生產與出口基地，並可作為連結中東、歐洲與美國市場的節點。

阮耀鋒表示，目前多數企業仍處於評估與規劃階段，產業涵蓋科技、製造與食品加工等領域，後續將視政策配套與基礎設施逐步推進。未來將持續整合台灣能源與科技產業資源，深化與非洲市場的合作，並透過台灣產業創新園區等平台，推動長期產業發展。