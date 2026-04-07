MacBook Neo賣太好蘋果頭痛！「零成本晶片」用太快 增產恐扼殺利潤

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）說，平價筆電MacBook Neo銷量超預期，讓蘋果陷入是否追加生產的兩難。據了解，蘋果很快就必須在追加昂貴訂單壓縮利潤、與任由零件庫存用罄之間，做出艱難抉擇。

高燦鳴引述另一名分析師湯普森（Ben Thompson）的觀察指出，MacBook Neo搭載的A18 Pro處理器並非新生產的晶片，而是原本用於iPhone 16 Pro的剩餘庫存，有一定規模後，讓蘋果再利用的成本基本為零。這是MacBook Neo能維持低價且擁有高利潤的主因。

MacBook Neo是平分給廣達與鴻海位於越南與中國大陸的工廠組裝。起初計畫是生產約500萬至600萬台。目前，供應商不確定是否會超出原定生產計畫。

對蘋果高層而言，MacBook Neo賣太好卻要眼睜睜看著供不應求，是件痛苦的事，但若要追加生產，則可能扼殺這款筆電因使用「幾乎免費」晶片而享有的豐厚利潤。

A18 Pro是採用台積電N3E打造。這個製程極受歡迎且產能基本被預訂一空。理論上，蘋果可以支付溢價以插隊以急件的方式搶產能，但這肯定會壓縮這款筆電的利潤。另一個選擇是挪用原本配給其他設備的產能，但成本仍會高於第一批A18 Pro晶圓，也遠高於「免費」。更別說還有購買更多鋁材、以及記憶體的問題。

高燦鳴認為，蘋果怎麼做都會有所犧牲，如果他們要向台積電下新訂單，勢必就得調漲MacBook Neo的售價。應對高成本的一種方式是取消較便宜的256GB款式（599 美元），僅銷售512GB版本（699 美元）。