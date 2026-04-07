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記憶體漲勢驚人 新款伺服器DRAM價格超車黃金

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
韓媒報導，伺服器DRAM價格超車黃金。美聯社
韓媒報導，伺服器DRAM價格超車黃金。美聯社

部分記憶體漲勢銳不可當，韓國消息指出，新款伺服器DRAM的每公克價格，已經超越黃金

朝鮮日報報導，根據DRAMeXchange，本月7日為止，最新款的伺服器DRAM「 DDR5 16Gb 4800/5600」，價格飆至37美元，等於每公克價格為327,749韓元（238美元），高於黃金每公克的224,630韓元（150美元）。作為對照，這款DRAM去年6月價格僅為6.01美元。

DRAM價格水漲船高，是因AI擴張點燃高頻寬記憶體（HBM）的爆炸性需求，而HBM是由DRAM堆疊而成，這引發DRAM短缺，並促使生產商轉換產線。另外，AI基礎建設需要伺服器DRAM，也帶動價格往上。DRAM合約價上漲了11個月，從去年1月的1.35美元，今年3月底來到13美元。

伺服器 韓國 AI 記憶體 DRAM 黃金

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