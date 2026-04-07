記憶體漲勢驚人 新款伺服器DRAM價格超車黃金

美國股市標普500指數6日連續第四個交易日收紅，是1月27日以來最長漲勢。然而，在美股近來反彈之際，具影響力的散戶投資人大軍卻轉趨謹慎，逐漸從「逢低買進」轉向「逢高賣出」，並青睞債券和其他防禦性投資標的。

2026-04-07 17:50