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輝達買下SchedMD取得AI開源軟體 專家憂恐只支援自家技術

中央社／ 舊金山7日綜合外電報導
輝達近期收購軟體公司SchedMD，引發專家關切，認為這考驗輝達能否讓對手和打造AI資料中心的業者繼續享有公平競爭環境。路透社
輝達近期收購軟體公司SchedMD，引發專家關切，認為這考驗輝達能否讓對手和打造AI資料中心的業者繼續享有公平競爭環境。路透社

人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）近期收購軟體公司SchedMD，引發AI與超級電腦專家關切，認為這考驗輝達能否讓對手和打造AI資料中心的業者繼續享有公平競爭環境。

路透社報導，輝達去年12月宣布將收購SchedMD，因此掌握開放原始碼軟體Slurm。Slurm用於安排運算任務，對於Anthropic的Claude等聊天機器人使用的大型語言模型（LLM）相關訓練至關重要。

此外，政府用來協助天氣預報和核武研發的超級電腦也需要Slurm。根據SchedMD的說法，全球約60%的超級電腦由Slurm支援運算。

一些超級電腦或以AI為主力的資料中心使用的輝達晶片，靠Slurm來管理運作。有5名人士指出，部分使用這套系統的工程師與公司高層擔心，輝達取得Slurm控制權後，可能以巧妙手法對自身有利，例如先為自家晶片開發軟體更新，再輪到超微（AMD）等對手公司。

輝達希望藉由這起收購案來擴大在開放原始碼技術的投資，這類技術有助於AI發展。

一些Slurm的用戶則盼望輝達能為開發注入新活力。這套多年前為了政府的超級電腦而打造的系統，如今應用已從國家實驗室擴展到尖端AI公司。用戶希望輝達能將手中龐大資源投入一部分來讓系統獲得期待已久的更新。

晶片顧問公司Intersect360 Research的執行長史奈爾（Addison Snell）便表示，輝達可協助SchedMD的用戶，特別是政府實驗室，在進行較傳統的超級電腦運算同時，能搭配較新的AI技術。

然而史奈爾同時提醒一項隱憂，也就是輝達長久下來可能讓原本普遍的開放原始碼工具變得對自身有利，例如使其在自家產品比在英特爾（Intel）、超微或其他AI處理器公司所推出的競爭技術上運作得更好，或甚至只支援自家技術。

處理器 AMD 輝達 AI 超級電腦 Intel

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