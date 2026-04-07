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川普對伊朗最後通牒倒數 亞股多收高

中央社／ 香港7日綜合外電報導

美國總統川普要求伊朗重開戰略航道荷莫茲海峽，否則將面臨「毀滅」。投資人針對此一新的最後通牒進行評估之際，油價今天上揚，亞洲股市則大多小幅走高。

法新社報導，隨著中東戰事進入第6週，川普警告德黑蘭若不讓船隻通行全球1/5原油和天然氣輸運行經的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗的民用基礎設施將會遭到摧毀。

與此同時，川普和這個伊斯蘭共和國都表示，國際調解人提出的45天停火提議仍未準備就緒。

川普在記者會中指出，如果他要求於格林威治標準時間8日零時前重開海峽的最後通牒未能達成，伊朗「整個國家可在一夜之間遭到消滅，而那一夜可能就是明晚」。

「我意思是午夜12時之前徹底毀滅，如果我們願意，會在4小時內搞定。」

德黑蘭則表示，若遭到攻擊，將對波斯灣地區能源基礎設施進行報復性攻擊，這恐令原已緊俏的石油供應進一步受到打擊，重創全球經濟。

全球兩大主要原油期貨合約今天應聲齊揚，西德州中級原油（West Texas Intermediate）來到約每桶115美元，創一個月以來新高；布倫特原油（Brent Crude）則站穩每桶111美元以上。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「川普對伊朗的最後通牒倒數之際投資人進行評估，金融市場在狹幅且不穩定的區間震盪…暫時停火的希望只帶來短暫喘息，無法真正消除升級風險。」

日股基準日經指數今天微漲0.03%，來到53429.56點。上證指數收漲0.3%，來到3890.17點。香港股巿今天休巿。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。新加坡、吉隆坡、雅加達股巿收跌。

美國 德黑蘭 荷莫茲海峽 川普 亞股 伊朗

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