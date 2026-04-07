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美股警訊？散戶大軍買盤腰斬 改布局這些標的避險

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
摩根大通指出，美國散戶策略逐漸從「逢低買進」轉向「逢高賣出」，並青睞防禦性投資標的。路透
摩根大通指出，美國散戶策略逐漸從「逢低買進」轉向「逢高賣出」，並青睞防禦性投資標的。路透

美國股市標普500指數6日連續第四個交易日收紅，是1月27日以來最長漲勢。然而，在美股近來反彈之際，具影響力的散戶投資人大軍卻轉趨謹慎，逐漸從「逢低買進」轉向「逢高賣出」，並青睞債券和其他防禦性投資標的。

摩根大通策略師賈恩（Arun Jain）表示，隨著過去一個月左右金融市場陷入動盪，今年初締造史上最強買盤的散戶投資人，交易股票的興趣似乎已下降，3月買盤比1月的創紀錄水準下滑近五成。賈恩指出，散戶似乎逐漸轉向「逢高賣出」，不再奉行過去逢低買進的策略。

另一方面，散戶也已開始青睞債券等防禦型標的。小摩團隊指出，持有通膨保護證券的指數股票型基金（ETF）近來人氣大增。先鋒（Vanguard）旗下代碼為VTIP、投資通膨保護美國公債的短期通膨保護證券指數基金，散戶買盤特別強勁。

所謂的反向ETF近來也持續獲得散戶青睞，這類ETF能讓投資人在基金追蹤的個股價格或指數下跌時獲利。舉例來說，ProShares旗下代碼為SQQQ的UltraPro Short QQQ ETF就獲得散戶熱烈追捧，這檔ETF會在美股那斯達克100指數下跌時上漲。

小摩團隊表示，散戶對風險態度日益謹慎的現象在上周特別明顯。標普500指數3月31日寫下10個月以來最佳單日表現，但這仍不足以吸引散戶重返股市。另外，散戶在選擇權市場的活躍度也已下降。

標普 美股 債券 ETF

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