國際高油價 韓航空業盼縮短燃油附加費反映時間

中東戰爭導致油價與匯率暴漲，航空業面臨危機，韓國航空協會今天舉行座談會，協會表示，將計劃要求縮短燃油附加費的反映時間，也要求政府免除國內航線航空燃油關稅。

根據韓聯社報導，韓國航空協會今天進行「因應中東戰爭國籍航空公司座談會」，包括大韓航空等12家航空公司與會，決定向政府提出協助克服危機的政策支援方案。

協會表示，占航空公司營運成本30%以上的航空燃油價格，在中東戰爭後暴漲約147%；同時匯率上升，使以美元支付維修費等的航空公司負擔更加沉重。因此協會要求，在燃油價格回穩至中東戰事前水準，免除國內航線航空燃油的關稅與石油進口附加費。

根據關稅法，航空公司使用於國內航線的燃油須繳納原油價格3%的稅金；國際航線燃油則免稅。

協會也計畫要求縮短燃油附加費的反映時間，目前國際航線燃油附加費以前兩個月前16日至前一個月15日的價格計算，例如5月開票的機票，國際線以3月16日至4月15日為基準；國內航線則以前兩個月新加坡航空燃油平均價格（MOPS）為基準。

不過協會表示，在近期油價每日上漲的情況下，實際票價難以及時反映成本上升，導致航空公司負擔加重。

協會認為，即使中東戰爭短期內結束，高油價仍將持續數月，市場穩定仍需時間，可能會進一步削弱國家航空運輸產業競爭力。協會人士表示，「中東戰爭導致的航空燃油價格暴漲屬不可抗力，若無政府支援，僅靠業界自救難以突破困境」。