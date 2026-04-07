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川普如放羊的孩子 投資人難布局

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
川普立場反覆不定，讓投資人無所適從。法新社
川普立場反覆不定，讓投資人無所適從。法新社

距離美國總統川普對伊朗發出的最後通牒，只剩幾個小時，但川普立場反覆不定，讓投資人不知如何布局，目前唯一的共識是做多美元。

五星資產管理公司的資深投資組合經理人下村秀夫（音譯）說，市場開始認為川普是「放羊的孩子」，「焦點益發擺在伊朗如何回應，尤其是否開放荷莫茲海峽。」

AT全球市場公司的分析師崔戴爾也說：「交易者筋疲力竭、挫折不安，只想要明確結果」，「大家做多美元，做空其他資產，以便取得流動性，川普期限的結果可能非常兩極，幾乎不可能做出布局。」

這種情況近幾周來頻頻上演，川普一再對伊朗設下和談期限，卻又加以延長，好幾次引發市場震盪，讓交易者疲於追趕。川普最新的期限是美東時間7日晚間8點（台北時間8月上午8點），隨著時間日益逼近，股票和貨幣的波動率指標均站上好幾個月高點

Global CIO Office執行長杜根說：「我們只希望未來24小時，理智能夠勝出」；他減持股票，買進原油ETF。

美國 荷莫茲海峽 川普

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