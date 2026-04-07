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全球AI指數：大陸僅次於美國居全球第2 台灣排名16
英國《觀察家報》發布全球AI指數，評比93國在創新、應用與投資表現。結果顯示，美國與中國持續主導全球AI競爭，而且中國正逐步縮小與美國的差距。台灣整體表現則排名第16名，在基礎設施與政府策略表現較佳，但人才、產業化與商業生態仍相對落後。
英國《觀察家報》（The Observer UK）日前發布全球AI指數（Global AI Index），對93個國家的人工智慧發展進行分析，並依其在創新、應用實施與投資方面的人工智慧能力進行評分。
調查顯示，美國與中國正主導全球人工智慧競賽，與過往數據進行比較，中國正逐步縮小差距。今年全球AI指數排名前五名分別是美國、中國、新加坡、英國和韓國。台灣則位列第16名。
細看各國在不同指標的表現，台灣排名最高的指標包括基礎設施、政府策略（Government strategy）以及運作環境。但人才、產業化、商業生態和研究等指標分數則相對較低。
美國則橫掃人才、基礎設施、研究、產業化、商業生態和規模（Scale，衡量國家的人工智慧絕對實力）等數項指標，相對弱項則是運作環境（Operating environment）。
中國整體排名第二，強項包括人才、基礎設施、研究、產業化和規模和商業生態，政府策略和強度（Intensity，衡量相對人口或經濟規模的人工智慧能力）則是相對弱項。
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