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人民幣能強勢打破十年來「Q2走貶」魔咒？兩大外資銀行估匯率升至6.8

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一些銀行預期，人民幣或許能夠打破第2季常因季節性因素而走軟的模式，因為近期中國大陸經濟對伊朗戰爭衝擊展現韌性，且國內經濟回溫。路透
一些銀行預期，人民幣或許能夠打破第2季常因季節性因素而走軟的模式，因為近期中國大陸經濟對伊朗戰爭衝擊展現韌性，且國內經濟回溫。路透

由於中國大陸經濟對伊朗戰爭衝擊展現韌性，且國內經濟回溫，一些銀行預期，人民幣或許能夠打破第2季常因季節性因素而走軟的模式。另外，摩根士丹利將中國今年國內生產毛額（GDP）下修，理由是遭遇原油價格飆高的衝擊。

道明證券和東方匯理銀行預期，人民幣兌美元匯率本季將升至6.8。這預測較目前水準升值1%，與過去十年來，人民幣在第2季平均貶值1.6%的走勢形成鮮明對比。

人民幣在第2季往往會面臨季節性拋售壓力，原因是中國大陸旅客出國旅遊帶動換匯需求、在香港上市的公司也會將獲利兌換成外幣以支付股利。然而，當前中國的經濟動能與在能源方面的戰略自主能力，正抵銷上述季節性不利因素，使人民幣得以在其他貨幣面臨動盪之際保持穩定。

東方匯理銀行高級新興市場策略師張敬勤（Eddie Cheung）表示，傳統上人民幣在年中表現較弱，但在當前強勁需求支撐下，這一情況可能不再適用。

人民幣去年締造自2020年以來最大年度升幅，並在2026年迄今成為亞洲表現最佳的貨幣之一。今年第1季，人民幣兌一籃子貨幣升值近3%，為2024年底以來最大單季漲幅。

支撐人民幣走強的是一波經濟樂觀情緒：即使伊朗戰爭爆發後，中國的貿易和製造業在3月份展現韌性。這種工業實力反過來推動中國的貿易順差擴大，也創造出一個分析師認為應該縮小的估值差距。

紐約梅隆銀行亞太區高級市場策略師張偉勤表示，人民幣在2025年走升，但其估值仍然便宜且具有吸引力，預期人民幣將進一步正常化。中國經濟成長正在復甦，外資興趣也回來了。

除此之外，人民幣的韌性也提升中國資產做為區域避險資產的吸引力。龐大的戰略石油儲備有助於保護中國經濟免受鄰國遭受的能源價格衝擊。道明證券的策略師亞歷克斯‧盧（Alex Loo，音譯）說，市場認為，由於中國擁有龐大的石油儲備，因此能夠渡過亞洲這場能源危機，此外，由於中國外匯存底規模龐大，相對於其他國家，干預匯市對中國也不是問題。

摩根士丹利則認為，較高油價仍會影響中國經濟，該行在7日發布的報告中，將中國2026年GDP成長預測由先前的4.8%下修至4.7%。然而，這次對中國GDP的下修幅度是大摩在亞洲地區中最小的成長預測調整之一，反映出中國在通膨起點較低的情況下，具備能源替代彈性及政策調整彈性。

人民幣 伊朗戰爭

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