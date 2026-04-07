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高盛研究揭示AI衝擊美國勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
高盛的研究顯示，人工智慧（AI）已實質衝擊美國就業市場，而且因AI而失業的勞工，可能還會遭受「職業降級」的長期傷害。路透
高盛的研究顯示，人工智慧（AI）已實質衝擊美國就業市場，而且因AI而失業的勞工，可能還會遭受「職業降級」的長期傷害。路透

高盛（Goldman Sachs）的研究顯示，人工智慧（AI）已實質衝擊美國就業市場，過去一年每月淨減少1.6萬個工作，而且因AI而失業的勞工，可能還會遭受「職業降級」的長期傷害。

高盛以彭愛茜（音譯，Elsie Peng）為首的經濟學家團隊指出，在美國過去一年因AI而減少的工作中，AI取代（AI substitution，以AI取代人力）每月抹去約2.5萬個工作，AI增強（augmentation，勞工生產力提高且企業增聘）則每月增加約9,000個工作。

該團隊是以AI曝險分數、及國際貨幣基金（IMF）經濟學家團隊開發的補強指數，建立新框架。根據該模型，若有職業的核心任務多數能被AI處理，AI替代分數就高，例如保險理賠專員和帳單催收人員等，若有職業的部分任務仍由AI處理，但還是需要人類在現場或以特殊專業判斷，AI增強分數則較高，例如律師、營建經理及醫師。

研究發現，最易遭受AI取代的工作中，入門級勞工（30歲以下者）與有經驗勞工（31-50歲者）之間的失業率落差，比新冠疫情前的平均值大幅擴大，薪資差距也惡化。

此外，高盛另一份由梅伊（Pierfrancesco Mei）與林德爾斯（Jessica Rindels）等經濟學家撰寫的研究報告發現，相較於在相對穩定行業失業的員工，因科技變革而失業的員工在短期和長期都遭受經濟衝擊，例如電話接線生和打字員，「AI造成的失業，可能對受影響勞工造成長久代價，在之後幾年的勞動市場結果更加惡化」。數據顯示，尤其是因自動化衝擊而失業的員工，找到新工作的所需時間，會比其他領域失業者多一個月，在新工作的實際所得還會減少3%，其他失業者的收入影響則微乎其微。

這份報告是根據美國勞工部勞工統計局（BLS）的全國追蹤調查（NLS）數據，分析兩個族群、共逾2萬人，分別是出生於1950和1960年代者、及出生於1980年代者，並且找出1980年代以來，每個十年因科技變革而流失最多工作的產業，描繪出受自動化發展影響的勞工完整職涯曲線。

研究發現，因科技干擾而失業的勞工，在失業十年後，實質所得成長率比從未失業的勞工低了近10個百分點，也比其他產業的失業勞工低5個百分點，可能原因之一是，這些勞工在自身技能價值降低時，會面臨「就業降級」的衝擊，也就是降級到更為例行公事、需要較少分析與人際技能的工作。

經濟低迷更會加劇負面衝擊。報告指出，在經濟衰退期間，因自動化而失業的勞工，失業時間常會再拉長三周，之後再次失業的風險更高，但員工在職訓練計畫能幫助保護失業者免於降薪之苦。

高盛也發現，在25-35歲因科技而失業的勞工，所積累的財富較少，主因是延後買房，且結婚的可能性也較低，暗示經濟震撼也波及個人生活。

不過，報告指出，受過大學教育的較年輕員工與都會勞工，較能挺過AI對就業的衝擊。研究發現，這群勞工在因科技變革而失業的十年後，所失去的累積收入，比其他因科技變革而失業的勞工約少了一半，原因可能是能夠靈活轉換角色的彈性，「相較於目前各界擔心AI成本將尤其重創社會新鮮人，較年輕的勞工其實已能夠更彈性調整」。

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