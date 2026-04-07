小摩CEO戴蒙示警：美面臨多項風險 需要「變得更強」

摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co. 俗稱小摩)執行長戴蒙(Jamie Dimon)在年度股東信中指出，多項逆風因素正浮現，包括全球衝突、通膨持續、私人市場動盪，以及所稱的「不良的銀行監管」。他也表示，在面臨地緣政治不確定性、經濟搖擺不定，以及人工智慧(AI)帶來的顛覆性影響之際，美國應重新投入其核心價值。

戴蒙在6日公布的年度股東信中提到，地緣政治緊張是小摩面臨的主要風險，特別是烏克蘭與伊朗的戰事。伊朗戰爭對油價和大宗商品前景構成風險，「時間將證明」這場戰爭是否達到在該區域的短期和長期目標。

信中亦指出，美國的貿易政策正驅動一場「全球經濟關係的重構」。戴蒙表示，美國需要一個成功的歐洲，但歐洲目前正「走在錯誤的道路上」。他重申，應尋求「與全歐洲達成一項宏大且美好的自由貿易協定」，以換取歐洲在經濟與軍事方面的改革。

關於AI，戴蒙認為，「整體來看，對AI的投資並非投機泡沫，反而將帶來重大效益，但目前仍無法預測AI相關產業中，最終的贏家與輸家」。

戴蒙將私募信貸列為未來潛在風險。他去年警告，一些浮出檯面的信貸損失，可能意味著體系中還潛藏更多「蟑螂」。近期倒閉與詐欺事件，加上對AI可能衝擊軟體公司的疑慮，持續打擊直接放款機構。他說，「整體而言，私募信貸通常缺乏透明度，對貸款也缺少嚴謹的估值『標記』，提高了市場預期環境惡化時、出現拋售的可能性」。

對於不良的銀行監管，戴蒙表示，儘管2008年金融危機後實施的監管「確實帶來正面成效，但也創造出一個過度規範與監管、分散且遲緩的體系」。他特別點名資本與流動性要求的負面影響、聯準會(Fed)壓力測試的現行設計，以及聯邦存保公司(FDIC)「處理不當」的流程問題。

戴蒙在信中表示，美國即將迎來建國250周年，這是「重新致力於塑造這個偉大國家的價值，亦即自由、解放與機會的最佳時機」。他說，美國需要「變得更強」，以維持軍事和經濟實力，並說明小摩將投入逾1兆美元，確保該目標得以實現。

這是小摩此前推出「美國夢倡議」和「安全與韌性倡議」後，因應重大政策議題的最新舉措。前者旨在拓展美國各地社群的經濟機會，後者承諾在未來十年投入1.5兆美元、支持有助提升美國經濟安全與韌性的產業。