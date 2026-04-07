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折疊iPhone才傳試產 日媒隨即爆料遭遇工程問題 最糟首批出貨延遲數月

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本媒體報導，蘋果首款可折疊iPhone在工程測試階段遇到挫折。圖為蘋果零售店。法新社
日本媒體報導，蘋果首款可折疊iPhone在工程測試階段遇到挫折。圖為蘋果零售店。法新社

日本媒體7日引述多位知情人士說法報導，蘋果公司的首款可折疊iPhone在工程測試階段遇到挫折，可能導致量產與出貨時程延後，而且可能要花比預期更長的時間解決問題，最壞情況下可能導致首批出貨延遲數月。

·日媒報導指出，有幾家零件供應商已被通知，可折疊iPhone的零組件生產時程可能會被延後。不過，並非全部的零件供應商都有收到通知。

·一位知情人士透露，在早期測試生產階段，確實出現比預期更多的問題，4月將是工程驗證測試的關鍵階段，一直到5月初都是「極為關鍵時期」。

·另一位知情人士說，最新的問題與零組件及材料短缺無關，主要是折疊機本身所面臨的工程挑戰。

·在日媒最新報導上述消息之前，中國大陸媒體中國證券報旗下中證金牛座6日獨家報導，來自供應鏈人士的消息指出，鴻海已開始試產可折疊iPhone。蘋果給供應商提供的出貨目標指引，是在今年下半年推出這款有大折疊螢幕的iPhone。

·在更早之前，市場已傳出，首款摺疊iPhone雖有望於今年亮相，但實際上市時間可能落在12月，距離9月發表相隔三個月，主要是復刻當年iPhone X 發表後間隔三個月才上市的策略，確保初期品質控制與產能穩步提升。

·蘋果未對日媒的置評請求做出回應。

日本 蘋果 iPhone

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