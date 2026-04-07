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摩根大通戴蒙：伊朗戰爭恐推高通膨 Fed延後降息

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙（Jamie Dimon）在寫給股東的年度信函中指出，伊朗爆發戰爭導致全球能源市場動盪，美國經濟雖表現「韌性十足」，但有可能再度面臨通膨壓力。

美聯社報導，戴蒙形容通膨是今年潛在的「攪局者」。他提醒油價及其他原物料市場的動盪，可能波及整體經濟，從汽油價格到製造成本都會受到影響。

戴蒙也警告，若通膨持續下去，美國聯邦準備理事會（Fed）可能被迫將利率維持在高檔更長一段時間，這會對整體經濟與金融體系帶來風險。

戴蒙寫道：「由於我們的全球供應鏈相當複雜，各國在造船、糧食、農業等領域都出現中斷情況。而當前地緣政治事件的演變結果，極可能成為未來全球經濟秩序如何發展的決定性因素，當然，也可能不是。」

戴蒙經常透過對股東的年度信函，發表對重大經濟與政策議題的看法，例如過去對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美國政治動盪、全球金融危機，以及貿易緊張等議題。

雖然時局面臨上述風險，戴蒙整體上仍維持樂觀。

他寫道：「儘管局勢動盪不安，但美國經濟依然保持韌性，消費者仍在賺錢和消費（雖是近期有所疲軟），企業也依然健康發展。」

戴蒙在承認地緣政治衝突的同時，也指出中東地區不穩所帶來更廣泛風險。

他寫道：「我們不該對伊朗政權這許多年來的行為視而不見，包括滋養恐怖主義、殺害數以千計的伊朗百姓，也包括美國人在內。」

美國 Fed 伊朗

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