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川普期限倒數、荷莫茲海峽船運微幅回升 油價未大幅波動

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
路透荷莫茲海峽通行量雖有回升，但仍低於戰前水準，市場觀望川普期限動向使油價反應相對溫和。路透
路透荷莫茲海峽通行量雖有回升，但仍低於戰前水準，市場觀望川普期限動向使油價反應相對溫和。路透

荷莫茲海峽重啟期限逼近之際，根據船舶追蹤數據，上周末通過該海峽的船隻數量明顯回升，但仍遠低於美國與以色列2月28日攻擊伊朗前水準，油價反應相對溫和。市場觀望川普是否再度延後最後期限，這成為價格未大幅波動的主因。

數據顯示，上周末合計有21艘船隻通過海峽，其中周六10艘、周日11艘，為3月1日以來最大的雙日流量。

分析機構Kpler指出，近期航運回升，反映部分國家正陸續與伊朗達成通行安排，帶動交通量小幅增加，但整體仍遠低於衝突前水準。

Commodity Research Group總裁Edward Meir表示，通行量雖有增加，但幅度有限。他指出，油價未大幅上漲，部分原因在於市場預期最後一刻可能出現延後決定，即使未達成協議，雙方仍可能持續談判。

川普周日透過Truth Social揚言，若伊朗未在周二晚間期限前重啟海峽，將攻擊其橋梁與發電設施；他周一再重申威脅，甚至提議美國仿效伊朗向船隻收取通行費。此舉加劇市場不確定性，但尚未導致行情大幅波動。

價格方面，5月交割的西德州中質原油周一上漲2.36%，報每桶115.0美元，6月布蘭特原油上漲1.42%，報111.33美元。

Kpler指出，過去兩天未出現經證實的攻擊通報，顯示短期局勢相對穩定，但政治變化仍可能迅速改變後續的航行風險。

川普 油價 荷莫茲海峽

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