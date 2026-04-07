AI助攻 三星第1季營業利潤飆755%創歷史新高

三星電子預估2026年第1季營業利潤將達57.2兆韓元（約379億美元），不僅較去年同期的6.69兆韓元暴增755%（8.5倍），更遠超市場先前預期的40.6兆韓元，刷新紀錄。

三星業績大爆發主要歸功於AI數據中心興起，這股熱潮不僅限制智慧型手機與個人電腦所需傳統晶片的供應，更導致晶片價格在短短1季內幾乎翻倍。研究機構集邦科技（TrendForce）指出，由於短缺情況持續，本季DRAM記憶體合約價預計將再上漲超過50%。

營收方面，三星預估第1季銷售額將達133兆韓元，較去年同期成長68%。這顯示三星已與其韓國競爭對手SK海力士（SK Hynix）共同成為AI產業競賽中的核心供應商。三星發言人表示，這一史上最佳業績主要是由負責記憶體業務的裝置解決方案（DS）部門所帶動。

除了硬體銷售，AI模型（如 ChatGPT）在即時生成回應時所需的「AI推論」過程，也帶動了傳統晶片需求的反彈。

三星本次發布的為初步業績預告，並未提供各部門（如晶片與行動部門）的詳細獲利明細。該公司預計4月底正式公布完整季度財務報告，屆時市場將能更清楚掌握其各項業務的具體表現。