聽新聞
0:00 / 0:00
全球搶油 美油出口暴增 巴肯油價對WTI由折價翻轉為溢價18美元
全球原油市場供需裂痕擴大，影響已蔓延至北美，推升內陸油價並壓縮現貨供應。在荷莫茲海峽運輸受阻影響下，市場上可取得的原油減少，亞洲與歐洲煉油廠轉向搶購北美原油，帶動從美國德州、北達科他州到加拿大亞伯達省的油價普遍走高。
數據顯示，巴肯（Bakken）原油在明尼蘇達州Clearbrook交割中心，周一對西德州原油（WTI）月均價轉為每桶溢價18美元，較2月28日伊朗戰事爆發前的每桶1.2美元折價明顯翻轉。墨西哥灣的馬爾斯（Mars）原油溢價一度達18美元，Southern Green Canyon原油則連續五個交易日維持7美元以上溢價。
BOK Financial Securities能源交易主管Dennis Kissler表示，出口需求成為支撐WTI維持高檔的主因，美國正大量向海外輸出原油。
加拿大市場同步走強。油砂提煉的合成原油對WTI溢價升至19.9美元，較一個月前約1美元顯著擴大。
交易商指出，美國與加拿大原油正大量流向沿海市場以供出口，導致內陸現貨供應趨緊。
不過，加拿大基準油Western Canadian Select表現相對疲弱，其對WTI折價擴大至16.25美元，主因為委內瑞拉原油供應增加，壓抑價格。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。