供應斷鏈求現貨！從苯到丙烯全漲了 漲價潮往美國石化業下游擴散

美國現貨石化產品價格上周持續飆升，此時正值關鍵塑膠原料價格攀升至多年高點，而且伊朗戰爭造成的供應中斷，使得市場對美國供應的需求增加。

根據PolymerUpdate的數據，美國現貨苯價格升至約每加侖4.511美元，為 2022 年以來最高水準。苯是塑膠與樹脂的重要原料。

同時，甲苯這種廣泛用於溶劑汽油調和的化學品價格漲至每加侖4.051美元，創2023年9月以來最高。

報價機構Oil Price Information Services的報告指出，這些石化產品價格上漲，反映塑膠原料供應吃緊，此時中東衝突相關風險引發市場對原油及煉油添加劑石腦油（naphtha，輕油）供應流動的擔憂，促使買方積極確保可立即交付的現貨材料。此外，運費上升與航線改道延長運輸時間，使即期供應更加吃緊，進一步推高全球價格。

這波價格走強如今已擴散至美國市場，帶動國內下游化學品價格上揚。

其他石化產品價格也持續上漲。用於生產橡膠的化學品丁二烯美國現貨價格升至每磅71美分，為2022年10月以來最高；用於製造塑膠食品容器的聚合級丙烯上漲至每磅59.5美分，創2024年3月以來最高；用於製造塑膠水瓶的關鍵原料乙烯漲至每磅33美分，為2025年1月以來最高。