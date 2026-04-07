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中東戰爭埋黑色4月隱憂 但IEA看好加速綠能發展

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）。路透
國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）。路透

國際能源總署署長比羅爾預測，中東戰爭引發的全球最嚴重能源危機，將加速再生能源、核能及電動車的發展。然而他也示警，荷莫茲海峽若持續關閉，可能出現「黑色4月」。

法新社引述法國保守派媒體「費加洛報」（LeFigaro）今天刊登的專訪指出，比羅爾（Fatih Birol）表示，目前這波能源緊縮的程度，「遠比1973年、1979年與2022年三次加起來都更為嚴重」。

伊朗等同封鎖關鍵航道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的做法，導致燃料價格飆升；儘管如此，比羅爾仍認為「有理由保持樂觀」，因為「全球能源體系結構將出現變革」。

比羅爾說：「這需要數年時間，雖然無法解決當前的危機，但能源的地緣政治版圖將徹底改變。」

不過，比羅爾強調，某些技術發展速度會比其他的要快。

他預測：「而再生能源就是一例，例如太陽能和風力發電，這類設施可以非常快速地建置。我們很快就會大規模轉向再生能源，或許只要幾個月的時間。」

即便如此，這位國際能源總署（IEA）署長也呼籲各國短期內「儘可能審慎」地節約能源，並警告可能出現「黑色4月」。

他說：「若（荷莫茲）海峽真的整個4月都維持關閉，原油及石油產品的損失將是3月的兩倍。」他同時指出，這條水道也是化肥的重要運輸通道。

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