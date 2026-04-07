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捷克「電力共享」興起 太陽能餘電媒合需求不浪費

中央社／ 布拉格6日專電

隨著家庭太陽能發電的普及，捷克發展出「電力共享」潮流。捷克能源公司推出「能源交友平台」，利用演算法，將小型電力生產者與用戶進行配對，將屋頂太陽能板的多餘電力，供給希望獲得更便宜電力的家庭。

根據捷克電視台（ČT24）報導，在此系統中，一端是住宅屋頂的太陽能板產生的多餘電力，另一端則是希望獲得更便宜電力的家庭。即使彼此相距數百公里，也能透過「能源交友平台」共享電力。據平台營運商與電力數據中心（EDC）的統計，目前已有超過4000人配對成功。

能源公司E.ON發言人斯佩爾納克（RomanŠperňák）表示：「我們常把它比喻為『能源交友平台』，因為透過智慧演算法，可以將生產者與用戶配對，讓發電量與用電量最佳匹配。」E.ON的平台目前約有600用戶。

根據能源法，小型電力生產者最多可在3個不同的行政區內共享電力，最多可服務1000個用電點。

斯佩爾納克說：「電力共享以每15分鐘為一個週期自動進行，生產者只會分享實際生產且未自行使用的電力，且沒有最低供應量的義務。」

據統計，透過共享平台流通的電量已超過64GWh（吉瓦時），相當於一座擁有2萬戶家庭城市的年用電量。整體而言，已有超過4萬人參與電力共享。

除大型能源供應商，也有獨立公司推出電力共享平台Hej! Energie。該平台負責人佩奇卡（Robert Pecka）表示：「最重要的標準是價格，用戶願意支付多少，以及生產者願意接受多少。」

捷克自2024年8月起推行電力共享，隨著太陽能設備的增加、大眾對此模式的認識提高，需求持續成長。佩奇卡說：「隨著太陽光電系統安裝量上升，以及更多人了解這項機制，電力共享的興趣正逐步增加。」

不過，並非所有大型能源公司都認為需要這類平台。據捷克電視台（ČT24）的引述，捷克電力公司ČEZ發言人史沃博達（Ondřej Svoboda）表示：「根據我們的數據，客戶主要還是希望在家人或朋友之間共享電力。我們調查發現，尋找配對對象的平台反而排在最後。」

捷克

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