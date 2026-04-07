快訊

教授健康／癌末臥床改碩論 6旬延退教授計畫截止日猝逝

林哲瑄「報0050」意外引戰！網轟006208「佛系經營」：投資人被放生

台積電開高衝上1,850元 台股早盤一度漲逾650點、觸及月線

聽新聞
0:00 / 0:00

遠超市場預期！三星Q1營業利潤飆755% 記憶體貢獻近90% HBM供貨緊俏

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI記憶體需求強勁，推升三星電子上季營業利潤較去年同期大幅增長755%，創下新高。路
AI記憶體需求強勁，推升三星電子上季營業利潤較去年同期大幅增長755%，創下新高。路

南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）周二公布初步財報，第1季營業利潤較去年同期大幅增長755%，遠優於市場預估。這個亮眼成績凸顯出，儘管中東戰事給市場帶來不確定性，人工智慧（AI）記憶體的需求依然強勁。

根據初步數據，三星上季營業利潤由去年同期的6.7 兆韓元，激增至57.2兆韓元，創歷史新高。分析師平均預估僅39.3兆韓元。營收則攀升至133兆韓元，同樣超越分析師預期的116.8兆韓元。該公司預計本月稍晚公布完整財報，包括淨利與各部門細項。

以雲端服務供應商為首的客戶積極採購高頻寬記憶體（HBM）及其他資料中心用晶片，以支撐AI服務的發展，帶動三星從晶片到手機的出貨量與利潤率同步上升。

受此激勵，三星股價周二在首爾盤前交易一度跳漲5%，擺脫了部分因美伊衝突可能抑制企業對高耗能 AI 硬體投資的擔憂。三星股價先前自2月高點以來持續走跌。

研究機構CLSA Securities韓國研究主管Sanjeev Rana表示，本波成長幾乎完全由記憶體業務帶動，占營業利潤的比重可能接近九成，且無論是HBM還是傳統的DRAM，供貨情況都「非常吃緊」。

三星與SK海力士、美光（Micron Technology）並列全球記憶體市場三大供應商，近年已陸續將產能轉向用於AI加速器所需的HBM，進一步壓縮傳統記憶體供給。

三星首季營業利潤不僅遠超其他季度，甚至超過2025年全年合計的43.6兆韓元。南韓官方數據顯示，3月半導體出口飆升151.4%，達到創紀錄的328億美元，反映全球科技需求升溫。

分析師普遍維持對三星的樂觀看法，多數認為Google的TurboQuant或Anthropic的Claude Mythos等AI優化技術不會構成壓抑需求的實質威脅。

花旗（Citigroup）分析師指出，受惠於AI推論需求強勁，預期價格將獲支撐，並看好三星2026年全年營業利潤可達310兆韓元（約2,060億美元）。

產品布局方面，三星今年率先量產下一代HBM4，扭轉過去因驗證延遲而讓競爭對手領先的不利局面。去年三星股價上漲逾120%，仍落後SK海力士逾270%的漲幅。

此外，三星上月在輝達（Nvidia）GTC大會上展示新一代HBM4E晶片。輝達執行長黃仁勳當場宣布，三星的先進4奈米技術將用於製造Groq 3處理器。三星也已簽約，將供應HBM4 晶片給超微（AMD）。

延伸閱讀

三星 DRAM 報價再漲三成 法人看好南亞科、華邦等同步受惠

三星記憶體為晶圓代工創突破口 良率穩定度未來關鍵

記憶體漲勢未完...傳三星DRAM價格 Q2再漲三成

三星喊推1奈米再槓台積 2030年前到位、量產

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

供應斷鏈求現貨！從苯到丙烯全漲了 漲價潮往美國石化業下游擴散

美國現貨石化產品價格上周持續飆升，此時正值關鍵塑膠原料價格攀升至多年高點，而且伊朗戰爭造成的供應中斷，使得市場對美國供應的需求增加。

中東戰爭埋黑色4月隱憂 但IEA看好加速綠能發展

國際能源總署署長比羅爾預測，中東戰爭引發的全球最嚴重能源危機，將加速再生能源、核能及電動車的發展。然而他也示警，荷莫茲海...

遠超市場預期！三星Q1營業利潤飆755% 記憶體貢獻近90% HBM供貨緊俏

南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）周二公布初步財報，第1季營業利潤較去年同期大幅增長755%，遠優於市場預估。這個亮眼成績凸顯出，儘管中東戰事給市場帶來不確定性，人工智慧（AI）記憶體的需求依然強勁。

油價開盤續漲WTI突破113美元、徘徊四年高點 川普揚言「摧毀伊朗」

國際油價今天（7日）開盤後上漲，延續前一天漲勢，價格維持在2022年6月來最高。儘管荷莫茲海峽出現通行量上升的情況，但美國總統川普暗示對伊朗的打擊行動最早可能在周二升級，令人進一步擔憂即將到來的軍事行動，將破壞該海峽能源流動方面的初步進展。

Anthropic營收年化預估值破300億美元！攜手博通、Google擴充算力

人工智慧新創公司Anthropic表示，其營收年化預估值（run rate）已突破300億美元，遠高於去（2025）年底的90億美元。該公司也確認，將與博通（Broadcom）和Google合作，以支撐運算需求。另一方面，博通與Google已達成開發及供應張量處理單元（TPU）的長期協議，提供不同於輝達（Nvidia）的替代方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。