遠超市場預期！三星Q1營業利潤飆755% 記憶體貢獻近90% HBM供貨緊俏

南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）周二公布初步財報，第1季營業利潤較去年同期大幅增長755%，遠優於市場預估。這個亮眼成績凸顯出，儘管中東戰事給市場帶來不確定性，人工智慧（AI）記憶體的需求依然強勁。

根據初步數據，三星上季營業利潤由去年同期的6.7 兆韓元，激增至57.2兆韓元，創歷史新高。分析師平均預估僅39.3兆韓元。營收則攀升至133兆韓元，同樣超越分析師預期的116.8兆韓元。該公司預計本月稍晚公布完整財報，包括淨利與各部門細項。

以雲端服務供應商為首的客戶積極採購高頻寬記憶體（HBM）及其他資料中心用晶片，以支撐AI服務的發展，帶動三星從晶片到手機的出貨量與利潤率同步上升。

受此激勵，三星股價周二在首爾盤前交易一度跳漲5%，擺脫了部分因美伊衝突可能抑制企業對高耗能 AI 硬體投資的擔憂。三星股價先前自2月高點以來持續走跌。

研究機構CLSA Securities韓國研究主管Sanjeev Rana表示，本波成長幾乎完全由記憶體業務帶動，占營業利潤的比重可能接近九成，且無論是HBM還是傳統的DRAM，供貨情況都「非常吃緊」。

三星與SK海力士、美光（Micron Technology）並列全球記憶體市場三大供應商，近年已陸續將產能轉向用於AI加速器所需的HBM，進一步壓縮傳統記憶體供給。

三星首季營業利潤不僅遠超其他季度，甚至超過2025年全年合計的43.6兆韓元。南韓官方數據顯示，3月半導體出口飆升151.4%，達到創紀錄的328億美元，反映全球科技需求升溫。

分析師普遍維持對三星的樂觀看法，多數認為Google的TurboQuant或Anthropic的Claude Mythos等AI優化技術不會構成壓抑需求的實質威脅。

花旗（Citigroup）分析師指出，受惠於AI推論需求強勁，預期價格將獲支撐，並看好三星2026年全年營業利潤可達310兆韓元（約2,060億美元）。

產品布局方面，三星今年率先量產下一代HBM4，扭轉過去因驗證延遲而讓競爭對手領先的不利局面。去年三星股價上漲逾120%，仍落後SK海力士逾270%的漲幅。

此外，三星上月在輝達（Nvidia）GTC大會上展示新一代HBM4E晶片。輝達執行長黃仁勳當場宣布，三星的先進4奈米技術將用於製造Groq 3處理器。三星也已簽約，將供應HBM4 晶片給超微（AMD）。