美以攻伊推升油價 巴西政經受波及

美國與以色列對伊朗的攻擊升溫，推高全球能源價格並衝擊各國經濟。身為主要農產品出口國與能源市場參與者的巴西，面臨外交停滯與民生成本飆漲的雙重壓力，影響巴西的國際角色與國內選情。

CNN巴西新聞網報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，若基礎設施遭到破壞，後果將超越中東，波及全球能源與經濟，並誓言將展開「決定性反擊」。

這場戰事使得巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）與美國總統川普（Donald Trump）的外交互動陷入停滯。原定3月訪問華府被迫延期，農產品關稅談判與市場准入議題陷入僵局。新聞網站Terra分析指出，雙邊貿易受阻不僅損及巴西出口商，也增加美國內部成本，凸顯兩國在能源與農業供應鏈上的相互依存。

能源價格飆漲更直接衝擊巴西民生。柴油在短短11天內上漲45%，政府緊急祭出減稅與出口附加費措施，試圖壓抑通膨。國營巴西石油公司（Petrobras）則宣布5年內達成柴油自給計畫，以降低依賴進口，強化能源韌性。

環球新聞網（O Globo）指出，戰爭也可能改變巴西今年10月大選的走向。隨著油價持續高漲，政府面臨是否採取額外補貼與緊急措施的壓力。評論認為，選戰焦點將從民主與腐敗等議題轉向「誰能在危機中領導國家」，而魯拉與主要右翼候選人、參議員福拉畢歐（Flávio Bolsonaro）之間的競爭，勢必受到國際局勢牽動。

分析指出，福拉畢歐延續父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的政治路線，政治形象與川普密切連結，反映巴西右翼陣營與美國保守派的互動。在全球能源供應鏈受戰火衝擊之際，巴西的能源政策與外交選擇不僅關乎國內經濟穩定，也將影響巴西在國際舞台上的地緣政治角色。