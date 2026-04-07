快訊

教授健康／癌末臥床改碩論 6旬延退教授計畫截止日猝逝

林哲瑄「報0050」意外引戰！網轟006208「佛系經營」：投資人被放生

台積電開高衝上1,850元 台股早盤一度漲逾650點、觸及月線

聽新聞
0:00 / 0:00

美以攻伊推升油價 巴西政經受波及

中央社／ 聖保羅6日專電

美國與以色列對伊朗的攻擊升溫，推高全球能源價格並衝擊各國經濟。身為主要農產品出口國與能源市場參與者的巴西，面臨外交停滯與民生成本飆漲的雙重壓力，影響巴西的國際角色與國內選情。

CNN巴西新聞網報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，若基礎設施遭到破壞，後果將超越中東，波及全球能源與經濟，並誓言將展開「決定性反擊」。

這場戰事使得巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）與美國總統川普（Donald Trump）的外交互動陷入停滯。原定3月訪問華府被迫延期，農產品關稅談判與市場准入議題陷入僵局。新聞網站Terra分析指出，雙邊貿易受阻不僅損及巴西出口商，也增加美國內部成本，凸顯兩國在能源與農業供應鏈上的相互依存。

能源價格飆漲更直接衝擊巴西民生。柴油在短短11天內上漲45%，政府緊急祭出減稅與出口附加費措施，試圖壓抑通膨。國營巴西石油公司（Petrobras）則宣布5年內達成柴油自給計畫，以降低依賴進口，強化能源韌性。

環球新聞網（O Globo）指出，戰爭也可能改變巴西今年10月大選的走向。隨著油價持續高漲，政府面臨是否採取額外補貼與緊急措施的壓力。評論認為，選戰焦點將從民主與腐敗等議題轉向「誰能在危機中領導國家」，而魯拉與主要右翼候選人、參議員福拉畢歐（Flávio Bolsonaro）之間的競爭，勢必受到國際局勢牽動。

分析指出，福拉畢歐延續父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的政治路線，政治形象與川普密切連結，反映巴西右翼陣營與美國保守派的互動。在全球能源供應鏈受戰火衝擊之際，巴西的能源政策與外交選擇不僅關乎國內經濟穩定，也將影響巴西在國際舞台上的地緣政治角色。

延伸閱讀

從加油到糧食 美伊開戰一個月…燒出哪些全球經濟帳單？

油價飆漲 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

經濟日報社論／美伊戰爭衝擊化肥 恐爆糧食危機

戰火擾亂油市

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

供應斷鏈求現貨！從苯到丙烯全漲了 漲價潮往美國石化業下游擴散

美國現貨石化產品價格上周持續飆升，此時正值關鍵塑膠原料價格攀升至多年高點，而且伊朗戰爭造成的供應中斷，使得市場對美國供應的需求增加。

中東戰爭埋黑色4月隱憂 但IEA看好加速綠能發展

國際能源總署署長比羅爾預測，中東戰爭引發的全球最嚴重能源危機，將加速再生能源、核能及電動車的發展。然而他也示警，荷莫茲海...

遠超市場預期！三星Q1營業利潤飆755% 記憶體貢獻近90% HBM供貨緊俏

南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）周二公布初步財報，第1季營業利潤較去年同期大幅增長755%，遠優於市場預估。這個亮眼成績凸顯出，儘管中東戰事給市場帶來不確定性，人工智慧（AI）記憶體的需求依然強勁。

油價開盤續漲WTI突破113美元、徘徊四年高點 川普揚言「摧毀伊朗」

國際油價今天（7日）開盤後上漲，延續前一天漲勢，價格維持在2022年6月來最高。儘管荷莫茲海峽出現通行量上升的情況，但美國總統川普暗示對伊朗的打擊行動最早可能在周二升級，令人進一步擔憂即將到來的軍事行動，將破壞該海峽能源流動方面的初步進展。

Anthropic營收年化預估值破300億美元！攜手博通、Google擴充算力

人工智慧新創公司Anthropic表示，其營收年化預估值（run rate）已突破300億美元，遠高於去（2025）年底的90億美元。該公司也確認，將與博通（Broadcom）和Google合作，以支撐運算需求。另一方面，博通與Google已達成開發及供應張量處理單元（TPU）的長期協議，提供不同於輝達（Nvidia）的替代方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。