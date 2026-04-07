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油價開盤續漲WTI突破113美元、徘徊四年高點 川普揚言「摧毀伊朗」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著美國總統川普暗示對伊朗的打擊行動最早可能在周二升級，令人進一步擔憂即將​​到來的軍事行動，將破壞荷莫茲海峽在能源流動方面出現的初步進展。圖為該海峽地圖與示意圖。路透
隨著美國總統川普暗示對伊朗的打擊行動最早可能在周二升級，令人進一步擔憂即將​​到來的軍事行動，將破壞荷莫茲海峽在能源流動方面出現的初步進展。圖為該海峽地圖與示意圖。路透

國際油價今天（7日）開盤後上漲，延續前一天漲勢，價格維持在2022年6月來最高。儘管荷莫茲海峽出現通行量上升的情況，但美國總統川普暗示對伊朗的打擊行動最早可能在周二升級，令人進一步擔憂即將​​到來的軍事行動，將破壞該海峽能源流動方面的初步進展。

西德州中級原油（WTI）5月期貨今天開盤後一度上漲1%，每桶價格突破113美元，延續周一收盤結算價上漲0.8%的動能。

布蘭特原油6月期貨周一收盤小幅上漲0.7%，結算價報每桶109.77美元。

川普表示，在周二（7日）晚間達成協議的期限之前，與伊朗的談判「進展順利」，但他強調，任何協議都必須包含確保荷莫茲海峽航行自由的條款。他在周一警告，若伊朗不同意美方條件，未達成協議，將在周二午夜前摧毀伊朗，美軍可能在「明晚12點前摧毀伊朗的每一座橋樑」，並讓所有發電廠「停止運作」。此前不久，《華爾街日報》報導說，美軍正準備對伊朗的能源目標發動打擊。川普曾多次就此發出威脅。

據報導，伊朗透過調解方巴基斯坦傳達拒絕停火提議的立場。根據官方的伊斯蘭共和國通訊社，伊朗要求永久結束戰爭、解除制裁與重建安排，以及確保通過荷莫茲海峽的安全機制。

連續衝擊令市場進一步擔憂，若爆發下一階段衝突，可能對關鍵基礎設施造成難以逆轉的破壞，並進一步擾亂該地區航運。川普後來表示，重開荷莫茲海峽是「非常重要的優先事項」，此後油價有所回落。

與此同時，荷莫茲海峽的通行量已升至自美以對伊朗戰爭初期以來的最高水準。儘管流量仍低於正常狀況，但通行量回升的前景已幫助削減部分此前計入油價的風險溢價。

不過，任何進展仍顯脆弱。大宗商品交易公司Breakwave Advisors創始合夥人兼管理合夥人John Kartsonas表示，「船舶或許在航行，但問題是油輪是否也在航行」，「就石油而言，很少有非伊朗油輪通過該海峽。就我個人來看，情況並沒有發生任何實質性的變化。」

石油輸出國組織（OPEC+）在周末會議後警告說，即便戰爭結束，能源資產受到的衝擊仍將對石油供應產生長期影響。由於波斯灣石油出口仍然受到限制，成員國計劃象徵性地提高產量配額。

伊朗戰爭 川普

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