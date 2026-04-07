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德國製造業加速轉型軍工 汽車業參與度高

中央社／ 柏林7日專電

德國製造業正加速轉向國防產業，根據最新調查，約每6家製造業者中有1家進入軍工產業鏈，其中以汽車業參與度最高，在傳統優勢產業面臨轉型困境與地緣政治緊張升溫、北約各國軍備預算升高下，德國企業正另覓新出路。

隨安全環境變化與國防支出攀升，國防產業正逐漸成為德國製造業新的成長動能，地緣政治風險也進一步轉化為產業結構調整的驅動力，根據德國工商總會（DIHK）最新調查報告，國防產業正逐漸成為德國工業重要支柱。

報告指出，目前德國製造業中，約17%製造業者涉足國防產業價值鏈，約相當於每6家就有1家，其中以汽車製造業居首位，約36%企業直接或間接參與軍工相關領域。

當中真正專門生產軍事裝備的企業仍屬少數，僅占整體製造業2.5%；另有6.9%企業生產軍民兩用的產品，7.6%則是供應鏈中的零組件或服務提供者。

德國工商總會經濟政策主管坎貝克（RainerKambeck）指出，調查結果反映地緣政治衝突帶來的產業轉型效應，國防產業前景看好。

根據德國聯邦國防部規劃，2026年德國國防與安全支出將超過1080億歐元（約新台幣4兆元），為2024年的2倍，並預計於2029年提升至約1520億歐元。

德國去年修憲鬆綁「債務剎車」，國防預算將不受聯邦政府每年新增債務不得超過國內生產毛額（GDP）0.35%限制，德國企業可望獲得長期且穩定的政府訂單，進一步強化投入動機。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）上任後更誓言打造德國國防軍為「歐洲最強傳統武力」，根據德國政府去年底披露文件，在2026年啟動且已確定承包商的國防預算案中，多數由德國國內企業取得，隨著國防預算快速擴張，企業可望獲得長期且穩定的政府訂單，進一步強化投入動機。

德國政府目前也積極支持德國工業與國際軍工產業合作，根據英國金融時報3月底獨家報導，德國汽車大廠福斯（Volkswagen）正與以色列國營國防企業洽商，計畫將閒置工廠從汽車生產轉型為生產「鐵穹」飛彈防禦系統相關設備。

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