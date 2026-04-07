Anthropic營收年化預估值破300億美元！攜手博通、Google擴充算力

人工智慧新創公司Anthropic表示，其營收年化預估值（run rate）已突破300億美元，遠高於去（2025）年底的90億美元。該公司也確認，將與博通（Broadcom）和Google合作，以支撐運算需求。另一方面，博通與Google已達成開發及供應張量處理單元（TPU）的長期協議，提供不同於輝達（Nvidia）的替代方案。

Anthropic指出，市場今年對其Claude服務的需求明顯加速，已有超過1,000家企業客戶每年支付逾100萬美元，相關客戶數自2月以來增加超過一倍。

Anthropic財務長Krishna Rao表示，與Broadcom及Google的合作，有助該公司建立「滿足客戶基礎快速增長所需的運算產能」。

所謂的營收年化預估值，是依當前銷售水準推算全年表現，為科技新創公司常用指標。

最新數據顯示，Anthropic與美國政府之間備受矚目的爭議，並未阻礙其增長。此前，美國國防部因AI安全防護措施與Anthropic產生分歧，將該公司列為供應鏈風險企業。Anthropic已就此提出法律挑戰。

Anthropic曾警告，遭貼上供應鏈風險企業的標籤可能導致數十億美元營收損失。該公司律師最近向舊金山聯邦法院表示，已有超過100家企業客戶因政府行動而聯繫公司，對合作前景表達疑慮。

不過，Anthropic商務長Paul Smith受訪時指出，也有部分客戶肯定該公司在與政府交涉時「展現原則」。

另根據博通周一提交的文件，博通正採用Alphabet旗下Google的張量處理器（TPU）設計晶片，已與Google簽訂長期協議，提供相關晶片並確保供應至2031年。

Anthropic、博通和Google三家公司擴大現有戰略合作，預計自2027年起，Anthropic將可取得約3.5吉瓦（GW）的運算能力。博通指出，該運算需求的實際消耗仍取決於Anthropic的商業成長表現。

消息公布後，博通盤後股價一度上漲逾3%。執行長陳福陽上月在財報後電話會議曾提及此一合作，他並預期明年AI晶片銷售將突破1,000億美元，進一步挑戰輝達的市場地位。