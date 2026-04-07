復活節油價創新高 德國研議現金補貼為駕駛人減壓

德國復活節期間油價持續攀升，柴油價格創下歷史新高。在既有油價調控新規未見明顯成效下，德國政府正研議於節後推出新一輪紓困措施，包括直接發放現金補貼，以減輕民眾加油負擔。

根據德國汽車俱樂部（ADAC）數據，復活節週一全國平均柴油價格升至每公升約2.48歐元（約新台幣91元），較前一日再漲逾6歐分，刷新歷史紀錄。

採動態定價機制的德國，加油站可依市場供需與批發價格每日多次調整。因應近期油價劇烈波動，德國自4月1日起實施新制，規定全國加油站每日僅能於中午調漲一次油價，盼降低價格波動並提升透明度。

該制度借鏡奧地利作法，理論上可避免頻繁調價造成資訊不對稱。然而實施數日來，油價仍持續攀升，各加油站在中午調價時段出現「集中上漲」現象，未能紓解駕駛人壓力。

聯邦政府因此加速研議新的紓困措施。Handelsblatt引述政府消息人士指出，官方正考慮透過調降汽車稅，或採用被稱為「直接發放機制」（Direktauszahlungsmechanismus）的現金補貼方式，以降低駕駛人負擔。

支持調降汽車稅者認為，透過既有稅制調整，行政程序相對單純，且可與現行財政體系銜接，避免另建發放機制所需的技術與執行成本。

然而，此舉也面臨分配效果不均的質疑。德國汽車稅依排氣量及二氧化碳排放量計算，若調降稅率，原本稅負較高的大型車主將獲得較多減免，難以精準達到紓困目的；此外，汽車稅採年度徵收，無法即時緩解油價上漲對車主帶來的壓力。

相較之下，「直接發放機制」被視為更具即時性與公平性的方案。若採定額發放，每位車主可獲得相同金額補助，不因車輛類型而有所差異，並可迅速將資金送達民眾手中。

德國過去也曾研議直接發放現金作為政策工具。2021年，聯邦政府為減輕能源價格上升對低收入族群的衝擊，曾規劃將碳定價收入轉化為「氣候津貼」（Klimageld）發放，但因財政與技術因素未能落實。

不過，該政策規劃促成德國建立由政府直接匯款至民眾個人帳戶的系統，其核心在於將個人稅務識別碼與銀行帳戶綁定，由聯邦中央稅務局（BZSt）統一管理。

商報認為，在能源價格持續高漲壓力下，這項「直接發放機制」可能首度投入實際運作。聯邦政府已成立油價工作小組，全面評估各項紓困措施，相關決策預計於復活節假期結束後出爐。