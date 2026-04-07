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台積電ADR上漲0.8% 較台北交易溢價逾20%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR。美聯社
台積電ADR。美聯社

台股ADR周一（6日） 收盤多數上漲，台積電ADR收盤上漲0.8%，報每股341.76美元，換算並折合台幣後為每股2,184.19元，較台北交易股票溢價率20.67%。

道瓊工業指數6日收盤上漲165.21點，漲幅0.36%，收46,669.88點， 標普500指數上漲29.33點，漲幅0.45%，收6,612.02點；那斯達克指數上漲117.16點，漲幅0.54%，收21,996.34點。

費城半導體指數上漲82.72，漲幅1.06%，報7,916.10點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 360.29 +1.21 361.00 -0.20

中華電 CHT 135.43 -0.07 134.00 1.06

台積電 TSM 2,184.19 +0.80 1,810.00 20.67

聯電 UMC 55.54 +0.23 53.60 3.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電

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