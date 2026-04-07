美股收盤／標普500連四漲 川普對伊最後通牒將至 投資人仍押談判進展

美國股市周一（6日）收紅，標普500指數連續第四個交易日上漲，儘管美國總統川普升級對伊朗的威脅，表示若伊朗不重新開放荷莫茲海峽，將進一步擴大打擊力道，但投資人一方面尋找美伊停火協議取得進展的跡象。

道瓊工業指數6日收盤上漲165.21點，漲幅0.36%，收46,669.88點， 標普500指數上漲29.33點，漲幅0.45%，收6,612.02點；那斯達克指數上漲117.16點，漲幅0.54%，收21,996.34點。

費城半導體指數上漲82.72，漲幅1.06%，報7,916.10點。

標普500指數和那斯達克指數連續第四個交易日收漲，這是1月以來持續時間最長的一輪連漲。衡量市場波動的「美股恐慌指數」VIX徘徊在24附近。

原油價格繼續小幅走高。OPEC+周日警告說，中東能源基礎設施受損可能在衝突結束後仍對供應產生長期影響。

據伊朗通訊社報導，伊朗已經拒絕美國關於立即停火的提議，並堅持要求永久性結束戰爭。此前，川普發出了日益強硬的最後通牒，他給伊朗開放荷莫茲海峽的最新期限是美東時間4月7日晚間8時，（台灣時間８日上午８時），矢言若一朗對油輪交通至關重要的荷莫茲海峽繼續關閉，將讓伊朗「下地獄」。

但同時間，美國、伊朗及一些地區內調解方仍在就潛在停火條款進行磋商，這讓投資者感到些許寬慰。

nteractive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示：「市場看到『胡蘿蔔』，也看到『棍子』，一方面是停火談判，另一方面是繼續轟炸。」「除了川普講話初期短暫波動外，股市和油市整體反應平淡，投資者顯然仍希望敵對行動不會迅速升級。」

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說：「現實情況是，我們正逐步接近某種解決方案，希望如此。遺憾的是，這不會在今天實現。但我認為投資者感覺雙方的對話正在增多。」

他表示：「每日的波動和頭條新聞確實令人心煩意亂。但隨著即將到來的財報季，市場彌漫著樂觀情緒，人們相信美國企業將再次展現出非常穩健的業績，這很可能印證我們依然認為當前處於牛市這一觀點。」

美以與伊朗的戰爭已持續一個多月，令市場動盪不安。原油價格急升加劇通脹擔憂，股市此前大幅下挫。儘管標普500指數實現四日連漲，但自衝突爆發以來仍累計下跌3.9%。

投資者還消化弱於預期的經濟數據。美國服務業3月擴張步伐放緩，就業萎縮，指標降幅為2023年以來最大，同時間，做為通膨風向標的支付價格指數急升至2022年10月以來的最高水準，反映投入成本明顯加快上升。

標普500指數的11個主要類股中，通訊服務類股漲幅最大，公用事業類股表現最差。

旅遊/休閒類股、航太與國防類股以及住宅營建明顯跑贏大盤。

比特幣價格上漲推動加密貨幣相關企業Coinbase和Strategy在美上市的股票分別上漲1.9%和6.6%。

摩根士丹利認為，美股可能在觸底，建議開始增持，尤其是周期性類股和高品質成長股。