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投資人淡化伊朗戰事升級疑慮 美國股市收漲

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早要求德黑蘭當局重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將打擊伊朗民用基礎設施，但投資人淡化戰事升級疑慮，美股今天收高。

道瓊工業指數揚升165.21點或0.36%，收46669.88點。

標準普爾500指數上揚29.14點或0.44%，收6611.83點。

那斯達克指數攀漲117.16點或0.54%，收21996.34點。

費城半導體指數上漲82.72點或1.06%，收7916.10點。

美股 美國 川普

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