投資人淡化伊朗戰事升級疑慮 美國股市收漲

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在年度股東信中指出，多項逆風因素正浮現，包括全球衝突、通膨持續、私人市場動盪，以及所稱的「不良的銀行監管」。他也表示，在面臨地緣政治不確定性、經濟搖擺不定，以及人工智慧（AI）帶來的顛覆性影響之際，美國應重新投入其核心價值。

2026-04-07 01:56