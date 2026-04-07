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投資人淡化伊朗戰事升級疑慮 美國股市收漲
美國總統川普（Donald Trump）稍早要求德黑蘭當局重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將打擊伊朗民用基礎設施，但投資人淡化戰事升級疑慮，美股今天收高。
道瓊工業指數揚升165.21點或0.36%，收46669.88點。
標準普爾500指數上揚29.14點或0.44%，收6611.83點。
那斯達克指數攀漲117.16點或0.54%，收21996.34點。
費城半導體指數上漲82.72點或1.06%，收7916.10點。
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