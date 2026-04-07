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奧特曼示警超級 AI 將現身 恐造成大規模失業 建議政府提早推出因應政策

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼說，AI造成的變化極為劇烈，是關鍵的歷史時刻，一如美國1900年初的進步時代、羅斯福總統的新政。 路透
OpenAI執行長奧特曼說，AI造成的變化極為劇烈，是關鍵的歷史時刻，一如美國1900年初的進步時代、羅斯福總統的新政。 路透

OpenAI發布政策藍圖，建議政府如何因應即將現身的超級智慧AI（superintelligence AI）。公司執行長奧特曼說，AI造成的變化極為劇烈，是關鍵的歷史時刻，一如美國1900年初的進步時代、羅斯福總統的新政。

超級智慧AI是種軟體，在各種任務的表現均優於人類，目前尚未出現。奧特曼認為，坐視這種風險或太晚行動，後果嚴峻，像是大規模失業、社會動盪等。其中兩大立即的威脅是網攻及生化攻擊。各界人士擔心，AI模型的快速進展，也許會在今年釀成撼動全球的網攻，再來，恐怖份子可能會用AI模型打造新的病原體。

OpenAI在6日公布13頁的「智慧時代的產業政策：人民優先的構想」，旨在確保全民能夠共享AI益處。奧特曼說，這並非無法更改的計畫，而是討論的起點。

報告建議AI公司提供部分資金，成立國家財富基金，讓所有美國人直接共享AI經濟成長的益處。由於AI可能會減少薪資收入，報告也提議開徵機器人稅，把稅基從薪水轉向資本利得與企業營收。

與此同時，OpenAI建議鼓勵公司與工會，試行上班四天制，但繼續支付員工全薪。這是「效率紅利」，也就是把AI帶來的效率提升，變成休假還給職員。另外，報告也認為，使用AI為基本人權，一如識字、用電、網路，應該讓所有人、所有企業等皆能取得。

值得注意的是，奧特曼有理由炒作AI科技，以便以更高的估值，替OpenAI籌資，同時把自己塑造成深思熟慮的擘畫者，保護人民免於AI傷害。目前OpenAI的ChatGPT，全球每周活躍用戶超過9億人，但許多美國民眾對AI抱持負面看法，擔心失業、也不滿耗電的資料中心。

美國 ChatGPT 奧特曼

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