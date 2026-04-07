OpenAI、Anthropic 入不敷出 訓練模型太燒錢 成為財務致命傷

OpenAI和Anthropic正積極推動今年底前首次公開發行股票（IPO），規模可能改寫歷史紀錄。然而，從今年稍早完成籌資前的財務狀況來看，訓練新人工智慧（AI）模型成本激增已成為OpenAI和Anthropic致命弱點。如何支應鉅額運算成本，是這兩家矽谷新創公司面臨的挑戰。

根據最新一輪籌資前與投資人分享的機密財務文件，2028年OpenAI AI研究算力支出預估將達到1,210億美元。這意味即使營收幾乎比前一年倍增，2028年OpenAI預料仍將燒掉850億美元，幾乎是上市企業史上最高虧損。Anthropic支出預料將遠低於OpenAI，但即便是最樂觀預測，也預示運算成本將節節攀升。

訓練新AI模型相關鉅額支出，已成為OpenAI和Anthropic資產負債表決定性因素。由於這類成本預料將高到令人大吃一驚，OpenAI和Anthropic都以兩種不同指標評估獲利能力，一種涵蓋訓練成本，另一種剔除。

如果剔除用於研究的運算成本，OpenAI其實今年可望創造少許稅前營業利益，Anthropic在最佳情境下也是如此；如果把這些成本納入計算，OpenAI預料2030年代前不會達到損益兩平，Anthropic達到這個里程碑的時間可能較早。

OpenAI和Anthropic每年也砸下數十億美元，處理用戶在自家AI系統提出的問題。這些所謂的「推論」成本目前吃掉這兩家公司逾半數營收，但比率預估將隨著時間過去而下降，顯示這項技術營運成本持續降低。

目前ChatGPT付費用戶極少，意味OpenAI投入的推論成本大多未創造營收，Anthropic營收則大多來自企業。OpenAI發言人表示，OpenAI選擇支持免費用戶，是因為這有助於提高該公司技術普及率，OpenAI也能藉由顯示廣告等方式從這些用戶身上賺錢。

OpenAI和Anthropic未來數年都將大量燒錢，正寄望IPO投資人協助撐起事業。不過，美國媒體The Information報導，OpenAI執行長奧特曼和財務長佛萊爾（Sarah Friar）對IPO時間的看法出現分歧，奧特曼計劃讓OpenAI今年就IPO，佛萊爾則認為該公司尚未做好今年掛牌上市的充分準備。

報導指出，看法分歧已導致OpenAI領導階層產生一些摩擦，奧特曼據傳把佛萊爾排除在一場與主要投資人舉行的重要財務會議之外。