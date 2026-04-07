Netflix 推影片編輯神器

影音串流巨頭Netflix與索菲亞大學聯手開發視覺語言模型「VOID」。這款AI影片編輯神器，不僅能一鍵抹除畫面物件，更能自動運算並補齊符合物理邏輯的合理軌跡，可望顛覆全球影視特效後製流程。

傳統AI影片修補工具常以背景像素直接填補空缺，一旦遇上物體與環境產生「物理互動」便破綻百出。而VOID最大的技術突破，在於它具備精準理解複雜動態物理因果關係的運算能力。

Netflix在論文展示兩大場景：若要將「車禍爆炸大戲」改為「安全駕駛」，只需抹除對向來車，AI便會自動消除撞擊產生的碎片、火光與煙霧，生成車輛平穩行駛在乾淨柏油路的畫面；若移除跳入泳池的人，AI不僅讓人消失，更會同步抹去激起的水花與漣漪，還原無人打擾的平靜水面。這意味著劇組未來若拍錯或修改劇本，無須再砸重金重新補拍。

研究團隊測試發現，面對Runway、ProPainter與DiffuEraser等市面上知名工具，VOID在處理涉及複雜物理互動的抹除任務時效能全面碾壓，且高達65%的受測者更偏好VOID生成的畫面。

Netflix並未將這項強大的技術作為內部專用的資產，目前已經將VOID模型上架至知名的開源AI社群平台Hugging Face。