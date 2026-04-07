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南韓綠能發電占比衝20%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓政府6日表示，目標是在2030年前，將再生能源發電比重提高到至少20%，以降低對進口能源的嚴重依賴，並應對因先進產業成長而激增的電力需求。

韓聯社報導，氣候、能源與環境部表示，根據在內閣會議上報告的計畫，當局旨在透過促進太陽能與風電裝置容量的成長，於2030年前將再生能源的配比，擴大至100 GW，以達成20%的目標。相形下，南韓去年再生能源占該國總發電量的11.4%。

為達此一目標，南韓政府計劃在2040年前逐步關閉60座燃煤電廠，同時推廣再生能源的使用。

首爾當局也將透過支援相關技術的發展，藉此促進綠能產業的成長，這些技術包括太陽能模組、風力發電機以及電池儲能系統。

此外，根據南韓環境部說法，當局將協助主要產業推動其業務轉型為環保模式，支持鋼鐵業在2037年前將氫能還原製鐵技術商業化的目標。

再生能源 南韓 環境部

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