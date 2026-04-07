美獨棟宅老舊 維修費變高

一項最新研究指出，美國的獨棟屋嚴重老舊，平均屋齡已達創紀錄的44年，需要定期翻修。財務專家建議，屋主每年至少需預留房價1%的維修費用。

哈佛住房研究聯合中心的研究說，美國在1920年代掀起了一股興建住宅熱潮，二次大戰後郊區又新建了數百萬戶獨棟住宅，1970年代再次迎來蓋房子高峰。但如今，這些房屋都已很老舊。

根據費城聯邦準備銀行的數據，2022至2024年間，房屋結構維修成本實際增加約14.1%，而管線維修成本更飆升了23.6%，主要反映零件和人工成本的上漲，以及所需維修項目增多。此外，房屋保險、房產稅和屋主協會（HOA）費用也不斷上漲，已令許多人難以負擔，更遑論買屋。

財務顧問建議每年預留房屋價值的1%用於維護，但現在許多人認為這遠遠不夠。家居服務公司Angi共同創辦人希克斯表示，雖然1%可能足以支付日常維護費用，但2%到3%能為預期維護、房屋改造和意外維修提供更實際的緩衝，尤其是老房子。

梅沃拉夫婦在紐約郊區金沙角（Sands Point）擁有一棟88年歷史的殖民時期風格住宅，占地超過323平方公尺，目前市價約320萬美元。預計他們今年房屋維護費用約為2.5萬美元，包括約4,000美元的電氣工程費與約1.1萬美元的油漆粉刷費。他們還計劃花約1萬美元在庭園綠化。男屋主約瑟夫說，即使以房價的3%用於維護，到工程完工時可能還不夠，「只要是整修老房子，就必須做好超支的準備」。

許多房主發現，老舊的設施，即使是車道上出現裂縫，都可能使保險公司提高保費或完全取消保險。如果房主因延誤維修而無法滿足貸款機構的保險要求，則可能導致抵押貸款違約。